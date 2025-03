Le Sénégal aborde ce samedi la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en affrontant à Benghazi (Libye) le Soudan. Déchiré par une guerre civile, le Soudan a été contraint depuis deux ans, de délocaliser ses rencontres en terre libyenne.

Le Sénégal va affronter ce samedi 22 mars (19 heures) le Soudan au stade de Benghazi dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Mondial 2026. Une confrontation qui s'annonce à grands enjeux pour l'équipe sénégalaise qui vient d'être doublée dans la course de la qualification. Jusqu'ici à la 2e place derrière le Soudan, les Lions sont désormais relégués à la 3e place par la République démocratique du Congo qui a fini de battre hier, vendredi 21 mars, le Sud Soudan (1-0). L'objectif est donc clair pour les Lions.

Ils auront l'impérieuse obligation de gagner pour pouvoir se replacer et reprendre cette première place qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Logé dans la poule B avec le Soudan, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, la Mauritanie et le Togo, le Sénégal, on le rappeler pris les qualifications avec le bon bout le 18 novembre 2023.

Après une entame en fanfare marquée par un probant succés à domicile face au Soudan du Sud (4-0), la bande à Kalidou Koulibaly avait ensuite fait du surplace en enchaînant par deux matchs nuls assez décevants devant le Togo à Lomé (0-0) et face aux Léopards de la République Démocratique du Congo (1-1) au stade Abdoulaye Wade. Dos aux murs, les Lions n'avaient pas tarder à relancer la dynamique en arrachant le 10 juin à Nouakchott contre les Mourabitounes de la Mauritanie (1-0).

Mais le Soudan a su profiter pour mettre un coup d'accélérateur et remporter presque tous ses trois matchs. D'abord face à la République démocratique du Congo (1-0) face à la Mauritanie (2-0) et aux voisins sud-soudanais (3-0). Seul le Togo a réussi à leur arracher un point lors de la première journée. Depuis lors, les Crocodiles du Nil sont restés dans une dynamique victorieuse qui leur a permis de s'adjuger de la première place du groupe B.

Aux Lions de relever maintenant le défi de taille qui les attend pour champions d'Afrique 2022. Dans cet élan, Pape Thiaw devra s'adosser sur un effectif assez remanié qui, on on le sait, décimé par les blessures et forfait de ses cadres notamment Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Habib Diarra, El Hadji Malik Diouf, Ismaël Jacobs et Edouard Mendy.

Au change, le sélectionneur Pape Thiaw a pu se réajuster au bon moment. Il en a profité pour insuffler du sang neuf dans la sélection en faisant appel à une poignée de jeunes aux talents très prometteurs comme Assane Diao, Ilay Camara, Cheikh Tidiane Niasse, Antoine Mendy entre autres novices sont appelés en renfort.

Considéré parmi les sélections africaines, comme l'une des nations les plus assidues à la Coupe du monde, le Sénégal aura ainsi le défi de confirmer son standing en maintenant intact des chances de se qualifier à nouveau pour l'édition 2026, prévue aux USA, au Canada et au Mexique. C'est tout l'enjeu de ce déplacement en Libye où le Soudan a décidé de délocaliser ses rencontres en Libye à cause de la guerre civile qui sévit depuis deux ans. La dernière confrontation entre le Sénégal et le Soudan remonte en 2018 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Les Sénégalais avaient remporté les matches aller et retour (1-0).

Après trois premières rencontres soldées par autant de victoires, le successeur de Aliou Cissé tentera d'enregistrer une quatrième victoire de suite. Ce qui sera précieux pour la suite de la campagne. Les Lions recevront le 25 mars, le Togo dans le cadre de la sixième journée.