Burkina Faso: Foncier - SYC@D pour une meilleure gestion des terres

La Direction générale des impôts (DGI) a organisé une cérémonie de lancement officiel du SYC@D, une plateforme Cloud de gestion intégrée des processus du cadastre, des domaines et du foncier, vendredi 21 mars 2025, à Ouagadougou.

Le cadastre, le foncier et le domaine ont pendant longtemps été sujet de lenteurs administratives, de multiplicités de registres physiques, d'absence de coordination entre les différents acteurs, de l'insécurité juridique des transactions et le risque accru de fraude et de spoliation des terres. Fort de ce constat, la Direction générale des impôts, avec l'assistance des ministères de la Transition digitale et celui de l'Urbanisme, a développé une plateforme intégrée de gestion des processus du cadastre, des domaines et du foncier dénommé : SYC@D.

En effet, la cérémonie de lancement officiel est intervenue, vendredi 21 mars 2025, à Ouagadougou. Le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, s'est réjoui de l'avènement de la plateforme SYC@D qui va désormais permettre une digitalisation du foncier en ce qui concerne la délivrance des titres avec plus de transparence et de célérité.

Selon le ministre Nacanabo, grâce à cette plateforme, les demandes d'extraits cadastraux peuvent se faire en un jour, les demandes d'attestation d'attribution de parcelles en sept jours, les demandes d'arrêté provisoire de session en 30 jours et les demandes d'arrêté de sessions définitives (titres fonciers) en 60 jours maximum.

Une gestion transparente

Le directeur de l'informatique à la direction générale des impôts, Kintinga Issouf, a présenté les avantages et les différentes fonctionna-lités de la plateforme qui est accessible à l'adresse https//sif.bf. Selon, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le lancement du Système intégré de gestion du cadastre et des domaines (SYC@D) constitue une avancée dans la gouvernance foncière et cadastrale au Burkina.

« Nous franchissons un cap décisif vers une gestion plus transparente, efficiente et sécurisée des titres d'occupation foncière », a-t-il confié. Pour lui, le SYC@D n'est pas une simple plateforme numérique, mais une véritable révolution dans la gestion foncière de notre pays. Elle permet, entre autres, la centralisation et la numérisation des plans cadastraux, et des titres fonciers pour une traçabilité accrue et une sécurité juridique renforcée, la simplification des démarches administratives et la réduction drastique des délais de traitement, une transparence accrue dans la gestion des transactions foncières.

Elle réduit ainsi les risques de fraudes et de litiges, offre un accès facilité aux services fonciers, grâce à la digitalisation, permet aux citoyens et aux investisseurs d'effectuer leurs démarches en ligne et de suivre l'évolution de leurs dossiers en temps réel.

Pour la directrice générale des impôts, Eliane Djiguemdé, le lancement de la plateforme SYC@D symbolise non seulement l'aboutissement d'un processus de réforme, mais également l'ouverture d'un nouveau chapitre pour la gestion et la sécurisation foncière au Burkina. « Aujourd'hui, nous faisons un pas décisif vers la modernisation de notre administration et la sécurisation des droits fonciers des citoyens burkinabè », a-t-elle soutenu.