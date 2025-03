Burkina Faso: Promotion du tourisme interne - Le ministre Gilbert Ouédraogo visite quelques sites à Bobo-Dioulasso

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, en séjour à Bobo-Dioulasso, a visité quelques sites touristiques dans la matinée du vendredi 21 mars 2025. Au sortir de cette incursion, le patron de la culture et du tourisme burkinabè a invité les Burkinabè à visiter les sites touristiques nationaux.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Pingwendé Gilbert Ouédraogo, était un touriste d'une matinée le vendredi 21 mars 2025, à Bobo-Dioulasso. Accompagné de son staff, il a en effet, visité ce jour, quelques sites touristiques dans la cité de Sya. Le chef du département du Tourisme a visité respectivement la grande mosquée de Dioulassoba, le mausolée de Guimbi Ouattara et le musée communal Sogossira Sanon.

Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et sa délégation ont reçu des explications des guides touristiques et des gestionnaires des sites visités. A la grande mosquée, ils ont parcouru l'intérieur de ce lieu de culte et visité sa toiture pour découvrir, pour certains ou redécouvrir pour d'autres, son architecture historique.

Au mausolée Guimbi Ouattara, le chef du département chargé du Tourisme a vu la sépulture célèbre de la figure historique Guimbi Ouattara qui repose au quartier Kombougou de Bobo-Dioulasso. La randonnée s'est poursuivie au musée communal où M. Ouédraogo a pu visiter et découvrir divers objets, habitudes et pratiques issues du patrimoine culturel burkinabè.

Cette sortie, à écouter le ministre, est une démarche qui vise à montrer le riche patrimoine touristique dont regorge le pays des hommes intègres. Une occasion pour lui de lancer un appel à tous les Burkinabè à la promotion du tourisme interne. Et en la matière, s'est convaincu le ministre, le pays doit d'abord compter sur ses citoyens pour aller à la découverte de leurs sites patrimoniaux.

Il a rendu également rendu hommage à tous les acteurs impliqués dans la gestion de sites touristiques à travers tout le pays. « Malgré que les conditions ne sont pas toujours idéales, ses collaborateurs sont fortement engagés à entretenir ces sites et en faire la promotion » a-t-il reconnu. A partir du 18 avril prochain, le Burkina Faso célèbrera la IIIe édition du mois du patrimoine national et le ministre Sawadogo a profité inviter tous ses concitoyens à s'approprier ce mois en visitant les sites touristiques nationaux. « Chacun dans sa localité ou dans sa région a des sites touristiques à découvrir et à promouvoir », a-t-il lancé.