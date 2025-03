Burkina Faso: Salam du Ramadan - Le sens de mon jeûne

Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux. Louanges au Miséricordieux par essence et par excellence pour avoir envoyé Son messager avec la religion de vérité comme miséricorde à l'univers. Que Sa paix et Ses bénédictions soient en abondance sur ce noble messager ainsi que sur tous les croyants de tous les temps.

« Ô vous, les croyants ! Nous vous avons prescrit le jeûne comme Nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés » (S03 V183). L'objectif principal du jeûne est d'éduquer le jeûneur à la crainte de Dieu, à Son amour, à la conscience de Sa présence afin d'acquérir la piété. On ne jeûne, donc, pas pour seulement observer la faim, la soif et l'abstention de relations intimes avec son époux (se). Jeûner va au-delà. Jeûner, c'est aller à la quête véritable de l'amour d'Allah.

Pour acquérir l'amour d'Allah, il faut le mettre au-dessus de tout ce qu'il a créé. C'est le sens profond du jeûne qui, aussi, est la proclamation de l'unicité et de la suprématie absolue d'Allah.

Et quand on aime Allah, il n'y a rien dont on puisse pour Lui. C'est dans ce sens qu'Il nous indique la voie de ce que l'on recherche à travers le jeûne. Il nous dit, en effet : « Vous n'atteindriez la (vraie) piété que si vous faites largesses de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesses, Allah le sait certainement bien » (S03 V92).

Parce qu'Il veut nous éduquer à cette piété, Il nous fait vivre l'expérience de la privation, de la faim, de la soif en seulement un mois. Pour nous rappeler, aussi, que dans notre propre pays, le Burkina Faso, nous avons des compatriotes qui vivent notre situation du Ramadan pendant toute l'année. Et actuellement, ils sont près de deux millions (2 000 000). Pour certains, ils ont fui laisser leurs greniers tous pleins, des animaux et d'autres richesses.

Le jeûneur n'aura réussi véritablement l'épreuve que parce qu'il aura compris qu'il ne pourra atteindre une proximité avec son Seigneur qu'à travers une présence de qualité auprès de ces personnes. On ne peut prétendre aimer le Seigneur en s'éloignant de Ses créatures. Ce n'est pas la voie de la foi. C'est même une voie tumultueuse quand on sait qu'Allah nous enseigne ceci : « Vois-tu celui qui traite de mensonge la Rétribution ? C'est bien lui qui repousse l'orphelin.

Et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc, à ceux qui prient. Tout en négligeant et retardant leur Salat. Qui sont pleins d'ostentation. Et refusent l'ustensile (à celui qui en a besoin) » (S107 V01-07). Ces versets sont lourds de sens dans la mesure où ils comparent une telle négligence au fait de mécroire au jour dernier, de négliger le pilier de la prière et mal traiter les besogneux.

Celui qui agit ainsi devra rendre compte devant Allah comme Il le dit dans un hadith qudsi : Le Prophète a dit : « Allah - Puissant et Majestueux - dira le jour de la Résurrection : « Ô fils d'Adam, J'étais malade et tu ne M'as pas rendu visite ! ».

L'homme répondra : « Seigneur, comment aurais-je pu Te rendre visite alors que Tu es le Maître des mondes ? » - « Ne savais-tu pas que Mon serviteur untel était malade ? Pourtant, tu ne lui as pas rendu visite. Si tu l'avais fait, tu M'aurais trouvé auprès de lui. Ô fils d'Adam, Je t'ai demandé de Me nourrir et tu ne l'as pas fait ! » - « Seigneur, répondra l'homme, comment aurais-je pu Te nourrir alors que Tu es le Maître des mondes ? » - « Ne savais-tu pas qu'untel t'avait demandé de le nourrir ? Et, pourtant, tu ne l'as pas fait. Si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé la récompense de ton action auprès de Moi. Ô fils d'Adam, Je t'ai demandé à boire et tu ne M'as pas abreuvé ! » - « Seigneur, comment aurais-je pu Te donner à boire alors que Tu es le Maître des mondes ? » - « Untel t'a demandé à boire et tu as refusé de l'abreuver. Ne savais-tu pas que si tu l'avais abreuvé, tu aurais trouvé la

récompense de ton action auprès de Moi ? ».

Allah nous rassure que l'aumône n'a jamais appauvrit un donateur.

D'ailleurs, tout ce que nous possédons ne sont que les fruits de la miséricorde de notre Seigneur qui attend de nous que nous agissons en miséricorde. Il nous le rappelle si bien : « Par le Jour Montant ! Et par la nuit quand elle couvre tout ! Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes [Ses faveurs], et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin ? Alors Il t'a accueilli ! Ne t'a-t-Il pas trouvé égaré ? Alors Il t'a guidé. Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre ? Alors Il t'a

enrichi. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le » (S93 V01-11).

Nous commettons souvent l'erreur de croire pouvoir nous rapprocher d'Allah par les actes d'adoration tout en négligeant les finalités de tels actes.

Un homme a demandé au Prophète : « Quels sont les gens les plus aimés par Allah et quelles sont les oeuvres les plus aimées par Allah ? ». Le Prophète a dit : « Les gens les plus aimés par Allah sont ceux qui profitent le plus aux autres. Les oeuvres les plus aimées par Allah sont : rendre un musulman joyeux, lui dissiper son chagrin, lui régler une dette, apaiser sa faim ».

Seigneur Allah, donne nous l'amour des pauvres et fais-nous atteindre les finalités de nos actes de dévotions.

NB : La foi musulman est une foi active qui nous impose un devoir de présence.