Afrique: Qualifications CdM 2026 - L'Algérie et Amine Gouiri réalisent un très bon coup au Botswana

Emmenée par le duo Gouiri-Amoura, l'Algérie est allée s'imposer au Botswana (3-1) et met la pression sur le Mozambique dans ces qualifications à la prochaine Coupe du Monde.

L'Algérie effectuait un déplacement périlleux au Botswana ce vendredi dans le cadre de la 5e journée des qualifications au prochain Mondial. 2es de cette poule G, les Fennecs affrontaient un concurrent direct puisque l'adversaire du jour n'avait que 3 points de retard avant le coup d'envoi. Il fallait donc être solide dans le Obert Itani Chilume Stadium clairsemé de Francistown, surtout pour une rencontre en début d'après-midi dans l'hémisphère sud en plein ramadan et avec toutes les absences auxquelles la sélection est confrontée pour cette fenêtre internationale (Farsi, Mandrea, Tougaï, Bennacer, Aouar, Bounedjah, Abdelli et Hadj Moussa).

C'est donc avec Guendouz dans le but mais aussi Bensebaini, Atal ou encore Benzia, Gouiri et Mahrez que les Algériens débutaient la rencontre. Le milieu de terrain souffrait dans ces premières minutes face à l'intensité des Zèbres du Botswana. Seuls les longs ballons permettaient aux Algériens de sortir du pressing adverse mais sans amener le danger. Après ces 20 premières minutes timides, les hommes de Petkovic parvenaient à mettre le pied sur le ballon. Cette possession stérile ne donnait pas grand-chose non plus et les choses commençaient presque à sentir le roussi avec une petite frayeur pour Bensebaini (26e) et surtout Atal, qui cédait sa place (39e), remplacé par Touba.

Gouiri-Amoura, le binôme qui fonctionne bien

Entre temps, les locaux avaient réussi à exploiter ces temps de latence pour s'offrir trois situations en contre (27e, 30e, 35e). Voyant son équipe en difficultés dans le jeu, Petkovic profitait de la sortie d'Atal pour passer à trois derrière et ce changement ne tardait pas à faire effet. Mahrez servait Boudaoui dans la profondeur côté droit, qui centrait pour la tête de Gouiri, buteur avec la faute de main du gardien (0-1, 43e). L'Algérie prenait les devants juste avant la pause, où le sélectionneur suisse inversait également les positions du Marseillais et d'Amoura, lequel prenait la pointe. Un nouveau choix judicieux et converti par ses joueurs peu de temps après la reprise des débats.

Aux 30 mètres, Gouiri héritait du cuir par Ait Nouri et envoyait Amoura en profondeur pour le but du break (0-2, 51e). L'affaire commençait à sentir bon pour les Fennecs, jusqu'aux changements après l'heure de jeu du Botswana. Les locaux arrivaient même à se relancer sur coup de pied arrêté par un but signé Kopelang (1-2, 70e), d'abord invalidé puis finalement accordé à juste titre grâce à l'intervention de l'arbitre assistant. On pensait la rencontre complètement relancée mais dans la foulée, Amoura héritait d'un ballon parfait dans le dos de la défense de l'entrant Belaili pour sceller le sort de ce match (1-3, 73e). Avec ce succès, l'Algérie prend la tête de son groupe grâce à une meilleure différence de buts sur le Mozambique.

Les résultats des matchs de 14h :

Groupe G

Botswana 1 - 3 Algérie : Kopelang (70e) ; Gouiri (43e), Amoura (51e, 73e)

Groupe H

Guinée Equatoriale 2 - 0 Sao Tomé-et-Principe : Nsue (14e), Salvador (17e)