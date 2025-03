Cote d'Ivoire: Tournoi des 4 nations au Canada - Un test grandeur nature pour les Éléphants

La Fédération ivoirienne de football (Fif) a reçu le mercredi 19 mars 2025, une invitation du Canada. En effet, les Eléphants prendront part au « Canadian Shield », du 7 au 10 juin 2025, à Toronto. Il s'agit d'une compétition internationale amicale de haut niveau qui réunira le Canada, l'Ukraine, la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande.

Ce tournoi inédit, selon les organisateurs, devrait servir de préparation à ces équipes en vue de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra en partie en Amérique du Nord. Cet événement promet également des confrontations spectaculaires entre quatre sélections venues de continents différents.

Cette première édition du « Canadian Shield », bien calée pendant la fenêtre internationale de la Fifa, proposera deux rencontres par jour en format double confrontation, et un champion sera couronné à l'issue du tournoi. Les matchs mettant en scène le Canada (31e au classement Fifa), l'Ukraine (25e), la Côte d'Ivoire (46e) et la Nouvelle-Zélande (89e) seront vendus sous forme de billets double-confrontation, permettant d'assister aux deux rencontres de chaque journée. « Toutes les rencontres devront avoir un vainqueur. En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire (90 minutes + temps additionnel), les équipes passeront directement à une séance de tirs au but », précise Keith Pelley, président-directeur général de Mlse.

La Côte d'Ivoire, nation championne d'Afrique, cherchera à briller pour confirmer sa forme du moment et prouver que son titre remporté à domicile le 11 février 2025, face au Nigeria (2-1) n'a pas été usurpé. L'Ukraine, connue pour son football technique et discipliné, viendra sûrement démontrer toute sa solidité. La Nouvelle-Zélande a été invitée pour son jeu dynamique et intense. Un test grandeur nature que le Canada, pays organisateur, voudra gagner pour rassurer son public.

Pour la Fédération ivoirienne de football (Fif) et son sélectionneur national, Emerse Faé, affamés de défis, n'ont pas manqué de saluer cette opportunité que leur donne le Canada. « C'est un immense honneur pour nous de participer à ce mini-tournoi, non seulement en raison de la qualité des équipes engagées, mais aussi parce que cela nous offre une opportunité précieuse de nous préparer un an avant la Coupe du monde, dans l'un des trois pays hôtes de la compétition. Cela nous permettra de nous acclimater aux conditions locales. Nous avons l'habitude d'affronter des équipes africaines, mais cette fois, nous aurons l'occasion de nous mesurer à des adversaires nord-américains et océaniens, qui évoluent dans un style de jeu différent », se réjouit Emerse Faé, en regroupement à Rabat avec son équipe.

Calendrier des matchs

Le 7 juin :

15h30 : Canada-Ukraine

19h : Côte d'Ivoire-Nouvelle-Zélande

Le 10 juin :

17h : Nouvelle-Zélande vs. Ukraine

20h30 : Canada-Côte d'Ivoire