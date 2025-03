Madagascar: Théâtre - Des directrices d'école montent sur scène

À l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, l'Institut Français de Madagascar (IFM) à Analakely a offert au public une soirée inoubliable avec la présentation du théâtre-documentaire Madama Ramose Tale. Ce spectacle, à la fois artistique et engagé, a mis en lumière la vie et les défis des directrices d'écoles primaires publiques malgaches.

Dès 17h, la soirée a débuté dans une ambiance festive avec une animation musicale assurée par la DJ Aiyana. À 18h30, le public a assisté au vernissage de la fresque des Dix mots de la Francophonie 2025, réalisée sous les arcades de l'IFM par les graffeuses MiSim et Clipse Teean Graffiti. Inspirée des mots biome, butiner, canopée, conséconscient, débrousser, empreinte, glaner, palmeraie, solaire, vivant, cette fresque monumentale a célébré la diversité linguistique et culturelle. L'inauguration a été marquée par un discours du ministre délégué à la Francophonie, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, suivie de la traditionnelle coupure du ruban.

À 19h, place à l'émotion avec Madama Ramose Tale, présenté dans la salle Albert Camus. Cette création originale, portée par la comédienne Fela Razafiarison de la compagnie Miangaly Théâtre et accompagnée du musicien Tiana Rakotondrasoa, a plongé les spectateurs dans le quotidien des directrices d'écoles primaires à Madagascar. Le spectacle s'appuie sur des interviews de douze directrices issues d'écoles publiques, privées et françaises, réparties entre Antananarivo, Toliara et d'autres régions du pays. À travers un dispositif scénique innovant, leurs témoignages projetés à l'écran répondaient en temps réel aux questions posées par la comédienne, créant un dialogue puissant entre le virtuel et la scène.

Les récits abordaient leur parcours personnel, l'impact de leur rôle sur leur entourage et leur rêve d'enfance devenu réalité. Le public a été profondément touché par ces témoignages sincères, mettant en lumière l'engagement de ces femmes pour l'éducation et l'avenir des jeunes générations.

La soirée s'est clôturée sous les applaudissements, suivie d'un cocktail convivial réunissant invités et officiels. Organisé en partenariat avec Air France, BMOI et Blueline, cet événement a célébré la Francophonie tout en offrant une réflexion sur la place des femmes dans la société malgache.