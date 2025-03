Afrique: Le CDC Afrique a lancé un nouveau podcast pour renforcer l'impact sanitaire sur le continent

Addis-Abeba — Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont lancé le Podcast Santé Publique Afrique, une plateforme performante conçue pour faire entendre la voix des Africains en matière de santé publique, lutter contre la désinformation et renforcer la résilience face aux défis sanitaires en constante évolution du continent.

Alors que le continent est confronté à un paysage de menaces sanitaires pesant sur le continent - des pandémies et des risques liés au climat aux maladies non transmissibles -, les CDC Afrique restent fidèles à leur mission : autonomiser les populations grâce à des informations scientifiques, accessibles et actualisées.

Le Podcast Santé Publique Afrique vise à susciter des débats critiques, à stimuler l'innovation et à repenser la manière dont les sujets de santé publique sont traités sur le continent.

« Chez les CDC Afrique, nous croyons au pouvoir du récit pour inspirer l'action et la confiance », a déclaré Margaret Muigai-Edwin, directrice de la communication et de l'information publique aux CDC Afrique.

Ce podcast offre à l'Afrique son propre micro, où nos experts, nos intervenants de première ligne et nos communautés peuvent façonner le discours sur la santé publique en Afrique.

Le podcast présentera une série d'entretiens avec des experts, des expériences de terrain et des solutions communautaires, mettant en lumière les stratégies uniques de l'Afrique pour promouvoir la sécurité sanitaire et l'innovation. Les épisodes exploreront des thèmes clés tels que la génomique des agents pathogènes, la préparation aux pandémies, la santé numérique, l'engagement communautaire, la science et l'innovation, ainsi que le renforcement des capacités et la formation pour consolider les systèmes de santé africains.

Le premier épisode, « Le pouvoir de la génomique dans la lutte contre les maladies », présente le Dr Sofonias Tessema, responsable du programme de génomique des agents pathogènes au CDC Afrique, en conversation avec l'animatrice Andisiwe Michelle May.

Ensemble, ils analysent comment la technologie génomique transforme la détection des épidémies en Afrique, de l'extension des capacités de séquençage dans plus de 40 pays à l'application de l'IA au suivi de maladies comme le paludisme, Ebola et le choléra.

L'épisode offre un aperçu captivant de la manière dont l'innovation menée par l'Afrique façonne l'avenir de la surveillance des maladies à l'échelle mondiale. « Notre objectif est de démystifier les problèmes complexes de santé publique et de les rendre accessibles aux Africains », a ajouté Edwin. « Ce podcast s'inscrit dans notre engagement plus large à bâtir un continent bien informé et doté des moyens nécessaires en matière de santé. »