Ile Maurice: Nadeem Bissessur, un Mauricien de 55 ans, tué à Tableview

Les proches de Nadeem Bissessur ont appris la terrible nouvelle en consultant des sites d'information. Cape Town Etc, un site d'information en ligne sud-africain, rapporte qu'une fusillade mortelle à Tableview, une banlieue de la côte ouest du Cap, en Afrique du Sud, a coûté la vie à un Mauricien de 55 ans. Celui-ci a été pris en embuscade par des hommes armés non identifiés dans un parking de Sandown Road.

La police sud-africaine a confirmé que les détectives de la Brigade des crimes graves et violents de la province mènent activement l'enquête sur cet incident, survenu le samedi 22 mars. Les autorités estiment qu'il s'agit d'un assassinat ciblé.

L'homme tué est Nadeem Bissessur, un commerçant originaire de Vallée-Pitot. Le quinquagénaire vivait en Afrique du Sud depuis 2018. Il n'était pas inconnu de la police mauricienne. Il serait proche d'un présumé trafiquant de drogue, dont le nom avait été cité dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue, présidée par l'ancien juge Paul Lam Shang Leen.

Divorcé et père de famille, son frère affirme qu'il avait tourné la page sur ses démêlés avec la justice. «Ses affaires en cours sont terminées depuis longtemps. Il est parti. Il voulait être tranquille. Nous échangions sur WhatsApp. Il ne parlait pas trop de sa vie privée et de ce qu'il faisait. Il prenait surtout des nouvelles de notre mère, qui a aujourd'hui 85 ans», confiet-il. «Nous ne savons pas ce qui a pu se passer. Nous sommes dans le flou et encore sous le choc», poursuit-il.

Les détectives de la Brigade des crimes graves et violents travaillent d'arrache-pied pour suivre des pistes et appréhender les responsables du meurtre de Nadeem Bissessur. Selon les premiers rapports, des hommes armés ont ou- vert le feu sur l'occupant d'un véhicule dans un parking de Sandown Road, à Tableview. Le Mauricien n'a pas survécu à cette attaque. Les suspects ont pris la fuite et n'ont pas encore été arrêtés, selon les autorités sud-africaines.

Les forces de l'ordre exhortent toute personne ayant des informations à se manifester. «Toute personne pouvant apporter des éclaircissements sur les circonstances de cet incident est priée d'appeler Crime Stop au 08600 10111 ou d'utiliser l'application mobile MySAPS de manière anonyme», a indiqué la police.