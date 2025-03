Ile Maurice: Guy Rozemont, la voix des humbles

opinion

Il avait le verbe chaud comme le soleil de midi et la colère belle comme une prière de justice. Guy Rozemont n'était pas un politicien : il était un feu. Un de ces hommes que l'Histoire n'oublie jamais, même quand elle feint de l'ignorer. En ce mois de mars, alors que les cendres du temps soufflent sur les tombes, la mémoire du tribun ressurgit, vive comme un tambour de manif, fière comme un poing levé.

Fils du peuple, né sans fortune mais riche d'un coeur immense, Rozemont avait cette élégance des hommes simples qui n'abaissent jamais les yeux, même face aux plus puissants. C'est aux côtés du Dr Maurice Curé, Renganaden Seeneevassen et de Kewal Ramgoolam (qui deviendra SSR), dans la ferveur des premiers combats ouvriers, qu'il fit ses armes. Puis, avec Emmanuel Anquetil, il apprit que la voix du peuple ne tremble que quand elle n'est plus écoutée.

Orateur flamboyant, Rozemont savait dire l'essentiel en peu de mots. Il maniait l'humour comme une arme de paix et la parole comme un outil d'éveil. Port-Louis était son bastion, les foules son miroir. Il ne parlait pas pour les travailleurs, il parlait avec eux. Sa silhouette dans les meetings, ses gestes amples, ses silences habités : tout en lui disait une chose simple et forte - la dignité ne s'achète pas.

Président du Mauritius Trade Union Congress, député élu dès 1948, artisan du suffrage universel, il fut la voix rugissante des sans-voix. Il dénonça l'incompétence coloniale, exigea des postes pour les Mauriciens, brava l'intimidation et les coups. On le traita de communiste, on tenta de l'isoler. Il persista. Il croyait en une île libre, juste, fraternelle.

Mais les blessures du coeur, elles, ne se soignent pas en discours. La mort de sa femme, en 1954, le brisa doucement. La maladie le rongea, le silence s'installa. En mars 1956, il s'éteint à 41 ans, laissant orphelins son parti, ses compagnons et une partie de la nation.

Aujourd'hui encore, quand le vent souffle sur St-Jean, c'est sa voix qu'on croit entendre. Une voix qui disait que le combat pour la justice ne finit jamais. Que ceux qui aiment sincèrement les petits doivent marcher sans crainte. Rozemont est tombé jeune, mais il est entré vivant dans la légende. Car un homme meurt quand son nom s'efface. Et celui de Guy Rozemont, lui, brûle encore.