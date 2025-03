Ile Maurice: Un policier et deux complices arrêtés après une série de vols

Une récente opération conjointe menée par les divisions Field Intelligence Office centrale et sud a permis l'arrestation de trois individus, dont un policier posté à la Special Mobile Force (SMF), impliqués dans un cas de vol. L'opération a été menée sur la base d'informations recueillies sur le terrain.

L'un des vols en question a eu lieu entre la soirée du samedi 15 mars et le matin du dimanche 16 mars, lorsque les auteurs ont forcé l'entrée d'un «cold storage» situé sur la route principale à Belle-Terre, Highlands. Ils ont déverrouillé les rideaux métalliques et la porte en aluminium de la chambre froide, et ont volé divers articles, dont Rs 15 000 en espèces, 100 paquets de cigarettes, de la viande congelée, ainsi que du poisson surgelé d'une valeur de Rs 10 000. La valeur totale des biens volés a été estimée à Rs 64 100. L'établissement ne dispose d'aucune caméra de surveillance pour capturer le crime.

Dans le cadre d'une enquête sur des affaires similaires de vol et de cambriolage, une poursuite a été engagée après qu'un véhicule suspect, une Hyundai rouge, a été repéré circulant du Sud au Nord. Le véhicule a été suivi et intercepté sur la route principale à Terre-Rouge par le sergent Seewoo et le constable Bahadoor du poste de police de Terre-Rouge. Le conducteur et ses deux passagers ont résisté à l'arrestation, nécessitant l'usage de la force pour les appréhender.

Parmi eux, le conducteur s'est avéré être un policier de 30 ans, affecté à la SMF. Les deux autres suspects, âgés de 59 et 36 ans, sont des maçons résidant respectivement à New-Grove et Notre-Dame. Lors d'une fouille, une somme de Rs 18 275 a été trouvée sur le policier, et Rs 11 700 sur l'un des autres suspects, bien qu'aucune autre preuve incriminante n'ait été découverte sur eux.

Les trois suspects ont été emmenés au poste de police de Phoenix pour leur interrogatoire. Ils ont avoué leur implication dans les vols avant d'être remis à la Central Investigation Division de Phoenix pour une enquête approfondie. Le policier, ainsi que les deux maçons, ont été placés en détention en attendant leur comparution en cour ce lundi. La police soupçonne qu'ils seraient également impliqués dans d'autres cas de vol.