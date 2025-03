Maroc: Mise en relief à Abidjan du rôle majeur du Maroc dans le domaine éducatif et de la coopération académique au sein de l'espace francophone

Le rôle majeur que joue le Maroc au sein de l'espace francophone notamment, en termes de raffermissement des liens culturels, de promotion d'une éducation de qualité et d'une coopération académique exemplaire, a été mis en lumière jeudi à Abidjan.

"Fidèle à son engagement envers l'espace francophone, le Royaume, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, oeuvre activement pour le renforcement des liens éducatifs et culturels avec ses partenaires, en particulier en Afrique", a souligné, Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire également vice- doyen du corps diplomatique accrédité en terre ivoirienne, lors de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Francophonie.

A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remark, d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, de représentants d'organismes internationaux, d'acteurs de la société civile, ainsi que d'autres personnalités.

Tout en mettant en avant la place qu'accorde le Souverain à l'éducation et au savoir comme "socle" de tout développement humain escompté, et l'intérêt Royal particulier pour le continent africain, M. Kettani a relevé que c'est dans cet esprit que le Royaume accueille chaque année des milliers d'étudiants francophones issus de divers pays africains, leur offrant des formations de qualité au sein de grandes écoles et universités reconnues.

"Cette coopération éducative fondée sur la solidarité et le partage du savoir, constitue un pilier stratégique du partenariat entre le Maroc et l'Afrique", s'est félicité le diplomate, faisant savoir que le Royaume contribue également, au sein de la Francophonie, à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle et du dialogue des civilisations.

"Le Royaume joue un rôle actif au sein des instances de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et soutient les initiatives en faveur de l'alphabétisation, de la formation professionnelle, et de la recherche scientifique", a ajouté M. Kettani.

Sur un autre registre, il a fait savoir que la Francophonie ne se limite pas à une langue partagée, elle est un espace de coopération diplomatique, un instrument de dialogue et un cadre de solidarité entre les peuples, notant qu'à travers ses réseaux diplomatiques et institutionnels, la Francophonie a, au fil des décennies, contribué activement à la promotion de l'éducation, de la culture et du développement durable.

"Le corps diplomatique francophone (....) joue un rôle clé dans cet édifice. Il agit comme un pont entre les nations, un moteur de coopération, et un catalyseur de projets structurants en faveur de l'éducation et du développement humain», s'est-il félicité.

Considérant l'éducation comme pilier de toute société dynamique, le corps diplomatique francophone a accompagné, au fil des ans, le développement des universités et des centres de formation francophones, la promotion des échanges économiques et culturels entre les pays francophones, le soutien aux initiatives de formation professionnelle et d'apprentissage, et de l'essor de la recherche et de l'innovation à travers la coopération internationale, a rappelé M. Kettani.

A ses yeux, il est impératif de poursuivre et d'amplifier les efforts pour que chaque enfant, chaque jeune, chaque citoyen ait accès à une éducation de qualité et puisse ainsi agir pour lui-même, pour sa communauté et pour son pays.

Dans ce sens, il a mis en avant la pertinence de la célébration de cette journée en tant que manifestation unificatrice autour des valeurs essentielles : la langue, le dialogue, l'éducation, et l'action.

Sur le thème retenu cette année, à savoir: « Je m'éduque, donc j'agis », M. Kettani a fait savoir qu'il s'agit d'un appel "vibrant" et "judicieux" à la prise de responsabilité à travers le savoir. "Ce thème rappelle que l'éducation n'est pas une simple transmission de connaissances, mais un puissant levier de transformation sociale, un outil d'émancipation, et un gage de prospérité", a dit le diplomate.