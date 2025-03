Madagascar: Trail Aina no fetra - Conrie Ludivine et Tojomihary sur la plus haute marche du podium

La troisième édition du trail Aina no fetra a vu émerger deux nouveaux champions: Conrie Ludivine et Tojomihary Maherisoa. Avec un parcours plus complexe et exigeant, cette édition a tenu ses promesses.

L'organisateur a modifié le point de départ et d'arrivée, situés au Tranombitsika à Antsahamarofoza, ajoutant ainsi une touche de nouveauté et de défi à l'événement. Ce changement de trajet par rapport à l'année dernière a surpris les participants lors de cette édition qui s'est déroulée samedi. Pour les 35 km, l'extension du parcours jusqu'à Ambatomitsangana a apporté une dimension particulière. Les sept derniers kilomètres, considérés comme éprouvants par la majorité des participants, ont nécessité plusieurs heures pour certains afin de boucler la course. Les montées à Mahatazana et à Andrainarivo ont, comme toujours, représenté les défis les plus redoutables de l'épreuve. Mais c'est tout le charme du trail, car comme le souligne Njaka Tsirofo, membre de l'équipe organisatrice : « Plus c'est dur, plus c'est valorisant. ». Au total, 287 finishers ont été enregistrés dans les deux épreuves de 35 km et de 12 km.

Un sourire à chaque kilomètre

Les participants ont bénéficié d'une attention particulière de la part des organisateurs, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. À chaque kilomètre, les scouts, postés debout et souriants, ont encouragé les coureurs. En passant par les PC, chaque athlète était accueilli comme un héros, dans une ambiance animée et chaleureuse. Les coureurs ont également découvert de nouveaux paysages parsemés de petits cours d'eau qu'il fallait parfois traverser. Le ravitaillement et le repas à l'arrivée ont été jugés satisfaisants, bien que la taille des médailles de finisher ait légèrement diminué cette année. En revanche, les trophées des podiums étaient particulièrement élégants. Malgré quelques problèmes de balisage, cette édition a été saluée comme la meilleure jusqu'à présent, grâce au travail remarquable de Njaka Tsirofo qui a également transmis avec succès le flambeau aux jeunes scouts éducateurs de la FJKM Analamahitsy.

Des écarts marquants

Le vainqueur de cette édition, Tojomihary Maherisoa, a réalisé un temps de 3h20 pour les 35 km, tandis que le dernier finisher a mis 8h25 pour franchir la ligne d'arrivée. Comparé au chrono de Alvine (2h55 l'an dernier), cet écart de 25 minutes démontre la difficulté accrue de cette édition. Sociétaire du club Akamasoa, Maherisoa a brillamment exploité les montées, son point fort, pour décrocher la première place. Saka Mainty a remporté la deuxième position, sa troisième participation lui offrant enfin un podium. Tojonirina a complété ce trio gagnant. Chez les dames, la Française Ludivine a dominé l'épreuve en 3h52, suivie par Sidonie Randrianarivelo et Nambinintsoa Ravaoarisoa, membres de l'association Tanora Ti Trail. Clap de fin pour cette édition réussie ! Le trail Aina no fetra laisse déjà entrevoir une prochaine édition qui promet d'être encore plus captivante et pleine d'innovations.