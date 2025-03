Madagascar: Filière bois énergie - 8 325 charbonniers formés aux techniques améliorées de carbonisation

Le projet Démarche Intégré, Aménagement et filière Bois-Énergie (DIABE), mis en oeuvre dans le cadre du programme AFAFI CENTRE, financé par l'Union européenne, et lancé depuis 2020, touche à sa fin.

Il vise à améliorer la gestion durable des ressources forestières et de renforcer les moyens de subsistance des acteurs opérant dans la filière bois-énergie au niveau de ses trois régions d'intervention, à savoir Analamanga, Itasy et Alaotra Mangoro. Au terme de ce projet, des impacts durables se font sentir, selon les promoteurs. À titre d'illustration, 8 325 charbonniers ont été formés aux techniques améliorées de carbonisation. Parmi lesquels, plus de 3 000 charbonniers professionnels sont déjà certifiés à Madagascar. Il s'agit d'une grande première. Cette certification permet de doubler les rendements tout en produisant un charbon de meilleure qualité, moins salissant et émettant moins de monoxyde de carbone, a-t-on appris.

62 000 tonnes de charbon amélioré

En matière de reforestation et de préservation des forêts, 6,5 millions de jeunes plants ont été produits tandis que 5 323 ha de forêts ont été restaurés, et ce, grâce à la formation et l'accompagnement de 163 pépiniéristes dans ces trois régions d'intervention. En effet, il faut se lancer dans la plantation d'arbres destinés à développer la filière bois-énergie pour éviter l'exploitation des ressources naturelles. À la fin du projet, 20 plans de gestion de reboisement ont été établis dans le but de promouvoir une exploitation rationnelle de ces ressources forestières. En outre, 62 000 tonnes de charbon amélioré ont été produites et commercialisées. Ce qui a également contribué à la réduction de la pression sur les ressources forestières, a-t-on évoqué.

Contrôle des flux de charbon

Dans la foulée, une amélioration des conditions de vie des ménages a été observée grâce à la commercialisation de 95 515 foyers améliorés offrant aux familles une énergie plus propre, plus économique et accessible. Parlant toujours des réalisations du projet DIABE, 63 plateformes locales pour la coordination de la filière bois-énergie ont été mises en place et sont actuellement opérationnelles. Il s'agit d'un espace de concertation permettant une prise de décision entre tous les acteurs concernés. La création d'une Gestion forestière de proximité, un dispositif de contrôle local des flux de charbon, n'est pas en reste en vue d'assurer la traçabilité du charbon issu des techniques améliorées de carbonisation depuis la production jusqu'à sa commercialisation. Cela permet de sécuriser le marché du bois énergie tout en augmentant les revenus des charbonniers, a-t-on conclu.