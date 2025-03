Madagascar: Eddy Ramanirabahoaka diaspora - « Raviver la flamme du patriotisme pour le 29 mars »

Gagnant-gagnant. À la veille de la commémoration du 78e anniversaire de la lutte de libération nationale du 29 mars 1947 à Madagascar, Eddy Ramanirabahoaka, membre de la diaspora malgache en France, s'interroge sur la transmission de la flamme du patriotisme au fil des décennies. À son avis, il est honteux pour la France de voir aujourd'hui ses anciennes colonies figurer parmi les pays les plus pauvres du monde. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de promouvoir une relation plus fraternelle que paternaliste entre Madagascar et la France, en instaurant un partenariat gagnant-gagnant.

Mémoire historique

Eddy Ramanirabahoaka rappelle également la déclaration du président français Jacques Chirac lors de sa visite d'État à Madagascar en juillet 2005 qu'il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de l'histoire, de vouloir ignorer tel ou tel aspect de son évolution. « Nous devons être conscients des bons et des mauvais moments et les assumer. Nourrir indéfiniment de l'aigreur et de la haine ne mène à rien. L'histoire est ainsi faite d'affrontements et de réconciliations. Elle ne repose pas automatiquement sur l'oubli ».

Le président Chirac a également dénoncé « le caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du système colonial ». Il a rendu hommage aux victimes de 1947, affirmant que « rien ni personne ne peut effacer le souvenir de toutes celles et tous ceux qui ont injustement perdu la vie ». En France, la population a résisté à l'occupation nazie. À Madagascar, elle a résisté à la colonisation française. Pourtant, les peuples de ces deux nations se sont unis pour combattre les nazis.

Indépendance de l'Afrique

Pour Eddy Ramanirabahoaka, il est dans l'intérêt de la France et de Madagascar de coopérer pour un développement mutuellement bénéfique. Il soutient également la mise en garde du président américain Donald Trump envers les dirigeants africains, soulignant que, malgré plus de 60 ans d'indépendance, la majorité des populations africaines vit encore dans la pauvreté. Tant que cette situation perdurera, aucun progrès réel ne sera possible, et les peuples resteront dans la misère. En somme, ce membre de la diaspora insiste sur le fait que le monde évolue et change.