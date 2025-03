Afrique: La Tunisie devient membre de l'Assurance pour le Développement du Commerce et de l'Investissement sur le continent (ATIDI)

Tunis — La Tunisie vient d'adhérer à l'Assurance pour le Développement du Commerce et de l'Investissement en Afrique (ATIDI) et participera à son capital, en vertu d'un accord signé, lundi, entre le ministère de l'Economie et de la Planification et l'ATIDI.

Elle devient ainsi le premier pays en Afrique du Nord à adhérer à l'assureur multilatéral panafricain et son 25e membre, indique le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Selon lui, cette adhésion s'inscrit dans la volonté de renforcer les investissements et de favoriser les échanges commerciaux en Afrique, et ce, par le biais de mécanismes pour faciliter l'accès au financement et réduire les coûts de risque.

Et d'ajouter que cet accord permettra à la Tunisie de bénéficier des différents services d'assurance de l'Agence.

L'Assurance pour le Développement du Commerce et de l'Investissement en Afrique a été fondée, en 2000, par sept États africains pour couvrir les risques commerciaux et d'investissement des entreprises qui font des affaires en Afrique.

Siégée au Kenya, l'ATIDI fournit essentiellement des assurances contre les risques politiques, des assurances crédit et des assurances caution.