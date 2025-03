Tunisie: Quatre marins pêcheurs secourus après le naufrage de leur bateau au large de Louata

Quatre marins ont été secourus après le naufrage de leur embarcation au large de Louata. Ils ont été escortés jusqu'au port dans des conditions normales, sans qu'aucun blessé n'ai été signalé, a indiqué lundi la direction générale de la Garde nationale dans un communiqué.

Selon le communiqué, hier, dimanche 23 mars 2025, à 13h30, un bateau de pêche en détresse a chavirant au large de Louata a été signalé par l'un des marins se trouvant à bord de l'embarcation. Malgré les mauvaises conditions météorologiques et la mer agitée, quatre patrouilleurs maritimes ont été dépêchés sur les lieux et ont pu localiser le bateau en détresse et sauver son équipage, composé de quatre marins.

La Direction générale de la Garde nationale a souligné que « cette opération démontre une fois de plus l'efficacité de l'intervention et la rapidité de réaction des unités de la Garde maritime, dans le cadre de son engagement continu à protéger les vies en mer et à assurer et respecter les normes les plus élevées de sécurité maritime.