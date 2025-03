Tunisie: Exploit médical à l'hôpital Tahar Maamouri de Nabeul - Le prélèvement, le transfert et la transplantation de plusieurs organes opérés avec succès

Les 22 et 23 mars 2025, l'hôpital Mohamed Taher Maamouri de Nabeul a enregistré un exploit médical majeur, sans interruption, à savoir le prélèvement d'organes humains, du coeur, du foie, des reins et de la cornée, et leur transplantation à des patients de l'hôpital la Rabta, Mongi Slim de Marsa et à l'hôpital Mohamed Taher Maamouri de Nabeul.

Une équipe médicale hautement qualifiée des trois hôpitaux, sous la supervision du Centre national de don d'organes, a contribué à cette réalisation médicale de manière bien coordonnée et très professionnelle. Cet important travail médical et scientifique constituera une préparation aux greffes de foie qui auront lieu dans un avenir proche au Centre Mohamed Taher Maamouri.

Le Dr Mohamed Ali Sebai, chef du service de chirurgie plastique et reconstructive à l'hôpital Taher Maamouri de Nabeul, a déclaré à l'émission Xpresso, lundi 24 mars 2025, que l'hôpital enregistre toujours de nombreuses réalisations médicales, et que le processus de prélèvement d'organes est difficile et qu'un staff complet multidisciplinaire est mobilisé pour mener à bien cette procédure.

Il a souligné que tous les départements et les services se sont mobilisés pour la réussite des interventions chirurgicales, en plus de l'allocation des ressources nécessaires de la part de l'administration et de la grande coordination du ministère de la Santé.

Il a souligné qu'une équipe médicale complète est en train de se former à la transplantation hépatique à l'hôpital, et que la transplantation sera bientôt réalisée dans le même hôpital et dans le même service.

Le Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes a fait un excellent travail en formant une très bonne équipe, qui convainc d'abord la famille, puis coordonne les différents services pour parvenir à la transplantation.

Il a insisté sur la mobilisation et le travail considérable pour que les opérations de transplantation, qui durent environ 12 heures, soient un succès.

Une équipe médicale est en cours de formation en France pour réaliser prochainement la première greffe de foie à l'hôpital Tahar Maamouri de Nabeul.