Algérie: Sayoud salue le rôle actif des services de l'Office national de la météorologie

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud a salué, dimanche, le rôle actif des services de l'Office national de la météorologie (ONM), notamment dans la détection et la réduction des risques grâce à un système global d'alerte précoce, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette déclaration a été faite lors de la supervision par le ministre de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie, organisée au siège de l'ONM sous le thème "Ensemble pour combler le fossé dans les systèmes d'alerte précoce", en présence du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), des cadres du ministère, et de plusieurs responsables des entreprises du secteur du transport aérien, ainsi que des autorités sécuritaires locales et des représentants de la Protection civile et des forêts.

"Combler les écarts dans les données d'observation du climat et de la météo permettra aux systèmes d'alerte précoce d'accroître la capacité de notre pays à anticiper les catastrophes naturelles, à les prévenir et à atténuer les effets dans plusieurs secteurs", a soutenu le ministre.

M. Sayoud a, par ailleurs, appelé "toutes les parties concernées à s'engager en faveur d'un monde plus sûr et durable pour les générations futures, à travers la modernisation des moyens et le développement de la numérisation, conformément à une stratégie intégrant la qualification et la formation continue des ressources humaines", affirmant "son soutien à toutes les initiatives visant à élargir le champ d'action de l'Office".

A cette occasion, plusieurs travailleurs ont été distingués en reconnaissance de leur engagement et de leurs efforts fournis. De plus, un accord de coopération a été signé entre l'ONM et l'Institut national des sols, l'irrigation et du drainage, ajoute le ministère, rappelant que la célébration de cet événement coïncide avec le 75e anniversaire de la création de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), dans un contexte de renforcement des systèmes d'alerte précoce à l'échelle internationale".