Ile Maurice: Fayzal Bundhun - «Nous allons avancer en recherchant les moyens nécessaires»

Le comité directeur récemment élu de la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) a tenu sa première réunion à son siège à Vacoas. Le premier point à l'ordre du jour était la constitution du bureau pour la période 2025-2028. Fayzal Bundhun entame ainsi son troisième mandat à la présidence de la FMVB. Plusieurs commissions ont également été mises en place pour favoriser la réalisation des projets de la fédération.

Le président Fayzal Bundhun a exprimé sa satisfaction suite à cette première réunion. «Je suis particulièrement heureux de l'arrivée de six nouveaux membres au sein de l'équipe dirigeante. La priorité de ce mandat est d'élargir notre base et de mettre en place les ressources nécessaires pour assurer un encadrement adéquat des jeunes. Un cahier des charges sera préparé, et tous les acteurs - entraîneurs, joueurs, responsables fédéraux et parents - sauront précisément quel est leur rôle. Les différentes commissions vont travailler sur leurs projets et devront soumettre des rapports.

Il y aura un suivi régulier, et chacun aura l'opportunité d'apporter sa contribution. Si nous avons les moyens nécessaires, nous pourrons réaliser nos ambitions et surtout celles de nos jeunes. Nous savons que la politique gouvernementale vise à encadrer les jeunes pour les éloigner des dangers et les orienter vers des activités saines. C'est une mission que nous devons partager, et je pense que nous devons en faire notre devise», a déclaré le président de la FMVB.

«Le chien aboie, la caravane passe»

Fayzal Bundhun a également souligné que, peu importe les efforts déployés, des mécontentements persisteront. «Comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Mais nous ne resterons pas immobiles, nous allons avancer en cherchant les moyens nécessaires. Nous aurons besoin du soutien des sponsors et chercherons d'autres volontaires. Il y a beaucoup de jeunes, comme nous l'avons vu lors du Championnat des clubs de la Zone 7 (CCZ7), qui ont l'esprit du volontariat», a-t-il précisé.

En matière de projets, le président a souligné l'importance des finances, un aspect crucial pour leur réalisation. «La commission des finances aura la responsabilité de préparer un budget prévisionnel, d'autant plus que le ministère des Sports commencera bientôt les consultations pré-budgétaires.

Ce budget devra prendre en compte notre calendrier d'activités pour la période 2025-2026. La commission devra trouver des solutions pour financer les projets, en sollicitant aussi bien l'État que le secteur privé. Les sponsors qui nous ont soutenus lors du CCZ7 ont constaté une visibilité bénéfique pour leurs produits», a expliqué Fayzal Bundhun.

Interrogé sur les résultats moyens des équipes mauriciennes lors du récent CCZ7, le président a souligné un problème concernant la gestion des jeunes joueurs. «Il faut d'abord noter que plusieurs jeunes de ces équipes ont été formés sous la direction de notre Directeur technique national (DTN), mais n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer pleinement. Certains entraîneurs ont privilégié les joueurs plus expérimentés.

Nous avons investi de l'argent pour former ces jeunes et, malheureusement, certains sont restés sur le banc. Il est impensable que l'État et la fédération dépensent de l'argent pour former des joueurs sans leur offrir une véritable opportunité de jouer», a-t-il insisté. Il a ajouté que des conditions seraient désormais imposées pour garantir que les jeunes soient utilisés à leur plein potentiel.

Certains reprochent à la FMVB de ne pas organiser suffisamment de championnats pour les jeunes. «Nous avons organisé un tournoi pour les moins de 14 ans l'année dernière, auquel plusieurs établissements scolaires ont participé. Il est important de ne pas oublier ces initiatives», a rappelé Fayzal Bundhun. Il a également souligné un incident dans le passé où une équipe avait été disqualifiée pour ne pas avoir présenté une équipe jeune, questionnant la pertinence d'éventuelles sanctions dans de telles situations.

La relance du beach-volley

Concernant Rodrigues, le président a reconnu le potentiel des volleyeurs de l'île, tout en soulignant qu'il leur manquait encore quelque chose pour passer à un niveau supérieur. «Nous devons nous réunir pour comprendre pourquoi ils ne parviennent pas à franchir cette étape. Si Rodrigues formule une demande, nous pourrons négocier un projet en leur faveur», a-t-il proposé.

Sur le plan local, Fayzal Bundhun espère relancer les compétitions de beach-volley, mais a rappelé les obstacles législatifs à surmonter, notamment une clause interdisant de jouer au ballon sur la plage. «Nous avons organisé des compétitions pendant des années sans problème, mais aujourd'hui, les autorités nous empêchent de continuer. Nous espérons que cette décision sera revue», a-t-il conclu.

Le président a également évoqué les opportunités pour les équipes de participer à des compétitions à l'étranger, comme le tournoi Open de la Zone 7 prévu en mai à La Réunion. Il a exprimé l'espoir que la FMVB puisse réunir les fonds nécessaires pour y participer.

Enfin, Fayzal Bundhun a exprimé sa frustration face à la difficulté de financement des compétitions non planifiées en amont. «Il arrive que des opportunités se présentent au cours de l'année, dont nous n'avions pas connaissance lors de la préparation budgétaire. Nous demandons aux autorités de prendre en compte ces situations exceptionnelles, car elles ne se produisent pas tous les jours. D'ailleurs, le CCZ7, que nous avons organisé en mars, n'était pas prévu, mais nous l'avons fait avec l'aide de l'État», a-t-il conclu.

Fayzal : A l'aube de son troisième mandat à la présidence, Fayzal Bundhun est confiant de pouvoir mener à bien les projets de la fédération.

Le Comité directeur 2025-2028 :

· Président : Fayzal Bundhun

· 1eᣴ vice-président : Jean-Michel Dedans

· 2e vice-président : Ranjit Jokhoo

· 3e vice-présidente : Jebelle Spéville-Othello

· Secrétaire : Brayen Moothoosamy

· Assistant-secrétaire : Jocelyn Lebrasse

· Trésorier : Olivier Ami

· Assistant-trésorier : Daniel Lam Hing

· Membres : Mahendra Mattapullut, Julien Lemontagnard, Cristelle Parsooramen, Nuvin Nemdharry, Gérard Paya, Jean-Marie Viané Azie, Bose Soonarane

Les commissions :

·Finances : Olivier Ami (président), Daniel Lam Hing, Mahendra Mattapullut

·Beach-volley : Jean-Michel Dedans (président), Julien Lemontagnard, Jocelyn Lebrasse, Pascal Ava, Reza Itoola

·Rules & Regulations : Ranjit Jokhoo (président), Nuvin Nemdharry, Cristelle Parsooramen

·Event/Organisation : Brayen Moothoosamy (président), Gérard Paya, Jocelyn Lebrasse

·Communication : Bose Soonarane (président), Jean-Marie Viané Azie, Jebelle Spéville-Othello

·Coaches : Sanjeev Jundoosing (président), Zoran Kovacic (DTN), Stéphan Moonisamy, Lucy Latour

·Arbitres : Rodney Coothoopermal (président), Sean Sohun

·Développement des jeunes : Daniel Lam Hing (président), Mahendra Mattapullut, Cristelle Parsooramen