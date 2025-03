Gabon: Présidentielle 2025 - L'Union des Jeunes Citoyens Patriotes sensibilise la jeunesse gabonaise

Ce dimanche 23 mars 2025, l'Union des Jeunes Citoyens Patriotes (UJCP) a organisé une rencontre à la Baie des Rois de Libreville pour sensibiliser les jeunes aux enjeux des prochaines élections présidentielles. Une centaine de participants, âgés de 18 à 35 ans, ont été invités à réfléchir sur leur rôle citoyen et l'importance d'un vote éclairé.

Lors des échanges, les jeunes ont été interrogés sur leur connaissance du processus électoral, leur inscription sur les listes et les critères qui guideront leur choix. Plusieurs facteurs ont émergé, tels que les projets de société des candidats, l'influence familiale et les avantages matériels. "Il est essentiel que la jeunesse vote en conscience et non sous influence", a insisté Dikapa Nidjo, président de l'UJCP.

Apolitique, l'association regroupe de jeunes professionnels - politistes, médecins, juristes et économistes - engagés pour une citoyenneté responsable. Elle prévoit d'étendre sa campagne de sensibilisation à toutes les communes de Libreville avant de toucher l'intérieur du pays. L'UJCP mise sur l'éducation civique pour lutter contre l'achat des votes et promouvoir des valeurs de responsabilité et de respect des principes démocratiques.

Dans un Gabon en pleine transition politique, l'enjeu est de taille : rééduquer la jeunesse sur les bases d'une citoyenneté active. À travers son slogan, l'association rappelle son engagement : "Ne soyons pas de simples citoyens, soyons des citoyens patriotes."