Madagascar: L'étoile montante du design durable Kiady Ratovoson dévoile son exposition «Objects with Soul»

Il est l'étoile montante du design à Madagascar. À 28 ans, Kiady Ratovoson s'apprête à s'envoler pour l'Italie afin de participer à la Milan Design Week, le plus prestigieux rendez-vous mondial du design. Avant ce grand événement, il dévoile sa toute première exposition en solo, « Objects with Soul » (« Les objets avec une âme »), où le bois recyclé et la fibre végétale sont à l'honneur. Disponible jusqu'au 11 avril 2025 à la Flow Gallery à Antananarivo, cette exposition gratuite précède un autre temps fort : la toute première foire du design malgache, prévue en juin dans la capitale.

Au sol, aux murs et aux plafonds, le mobilier du quotidien aux lignes épurées est visible, conçu à partir de matériaux organiques. Kiady Ratovoson, architecte d'intérieur et designer, nous offre une visite privée au milieu d'une trentaine de pièces uniques qu'il a créées pour cette exposition.

« Celles qui sont suspendues, c'est quoi ? » « Ce sont des tabourets, mais que nous avons voulu suspendre pour offrir plusieurs perspectives. Nous avons aussi des pièces plus hybrides, multifonctionnelles. »

Un design inspiré de Madagascar et d'ailleurs

Car c'est bien là la vision de l'artiste : proposer des pièces intemporelles qui dépassent le simple mobilier fonctionnel et esthétique. Ses objets sont conçus pour être durables et modulables, s'adaptant aux envies et aux besoins de leurs utilisateurs. Inspirées par la nature, ses créations s'intègrent dans l'immense variété des habitats contemporains.

« Sur chaque pièce, je marie mon héritage malgache avec cette identité internationale que j'ai acquise, notamment à Shanghai et à Milan. Par exemple, sur cette chaise, l'influence malgache se retrouve dans le dossier, tressé en sisal. Je revisite les motifs traditionnels pour leur donner une touche plus contemporaine. La philosophie asiatique, elle, transparaît dans les lignes épurées, donnant une impression de légèreté malgré l'utilisation du bois comme matériau principal. Enfin, cette belle courbure est une référence directe à mes influences milanaises. »

L'exposition Objets with Soul est ouverte à tous, gratuitement, du 13 février au 11 avril 2025 à la Flow Gallery, à Antananarivo.