Guinée: Face à la peur quotidienne, l'urgence d'une sécurité renforcée

analyse

Jadis havre de paix, la Guinée se réveille désormais sous le joug d'une insécurité galopante, un spectacle désolant où le grotesque le différend au tragique. Les récents événements de Kankan et Somaya, Coyah, ne sont que les têtes d'affiche d'un festival de l'horreur qui secoue le pays.

Kankan, marché du sang : Une femme gîte, victime d'un amour fou, là où les étals devraient déborder de vie. Le commerce se transforme en scène de crime, le quotidien en cauchemar.

Somaya, berceau de l'effroi : Un nourrisson de 9 jours, arraché à sa famille, symbole de l'innocence sacrifiée sur l'autel de la barbarie. Les cris des mères résonnent, et avec elles, l'écho d'une sécurité publique en déroute.

Le cadre de santé, martyr de l'indifférence : Retrouvé égorgé chez lui, il incarne la vulnérabilité de tous face à une violence qui s'immisce jusque dans nos foyers.

L'adolescent travesti, voleur d'âmes : Un être perdu, reflet d'une société malade, qui s'attaque à l'innocence des enfants.

Ce florilège de l'horreur, aussi choquant qu'alarmant, dresse le portrait d'une Guinée où l'insécurité est devenue un mode de vie. Où sont les gardiens de notre sécurité ? Les autorités, spectateurs impuissants de ce chaos, laissent le champ libre aux prédateurs. Leur inaction, complice silencieux de cette spirale infernale, nourrit la colère et le désespoir. Nos forces de l'ordre, souvent plus promptes à rançonner qu'à protéger, doivent se réinventer, se réarmer moralement et matériellement, pour espérer reconquérir la confiance perdue.

Il est temps de sortir de la torpeur, de secouer le cocotier de l'indifférence. Le gouvernement doit agir, et vite, pour restaurer la confiance, cette denrée rare dans un pays où la peur est devenue monnaie courante. Pour que la Guinée retrouve sa sérénité d'antan, il faut :

Intensifier les patrouilles, transformer les zones de non-droit en bastions de sécurité.

Mener des campagnes de sensibilisation, éduquer les consciences, car la prévention est le meilleur remède contre la violence.

Établir une collaboration solide entre les autorités et la population, car la sécurité est l'affaire de tous.

La Guinée doit se réveiller, sortir de sa léthargie, car ses citoyens, lassés de vivre dans la peur, méritent de retrouver la paix. La paix ne doit pas être un mirage, une utopie lointaine, mais une réalité tangible. Ensemble, avec courage et détermination, bâtissons un avenir où le jour se lève sur la sérénité, et non sur les larmes et le sang.