Afrique de l'Est: Sommet de la COI - Plus de 1 000 participants attendus à Tana

Le gouvernement est à pied d'oeuvre. 11 commissions ont été mises en place pour accélérer les préparatifs. Course contre la montre. Le Ve Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de la Commission de l'Océan Indien (COI) aura lieu à Antananarivo le 24 avril prochain, c'est-à-dire dans un mois jour pour jour. Le gouvernement malgache ne dispose donc plus que de 30 jours pour préparer cet évènement régional. Un défi de taille pour le régime pour démontrer l'hospitalité malgache connue et reconnue mondialement, mais aussi prouver son efficacité et son leadership.

Ce Sommet de la COI est considéré comme la répétition générale avant le Sommet de la SADC qui aura lieu au mois d'août, avec plus de pays membres donc plus d'enjeux et de défis. Chefs d'Etat, Premiers ministre, ministres, des représentants de la Société civile, mais aussi des jeunes venant de toutes les îles soeurs vont faire le déplacement à Antananarivo pour participer à ce 5ème Sommet. A souligner en effet, que des évènements dédiés spécialement aux jeunes et à la jeunesse figurent au programme de cette rencontre de très haut niveau. D'après les informations, ces jeunes vont être pris en charge par les agences onusiennes à Tana. L'objectif étant de responsabiliser ces derniers dans la prise de décisions concernant les domaines de l'agriculture, l'environnement, le développement et l'innovation.

Défis majeurs

« Sécurité et souveraineté alimentaire : Pour le développement du marché de l'Indianocéanie ». Tel est le thème choisi qui dictera les débats et discussions. Ce 24 avril sera une occasion pour les dirigeants des pays membres de la COI pour dresser le bilan des quatre décennies de coopération régionale, mais aussi pour mettre en place une stratégie commune afin de faire face aux défis majeurs du climat, de la biodiversité, de l'énergie et de l'économie.

C'est la première fois que Madagascar accueille le Sommet de la COI. Depuis quelque temps, les autorités responsables sont à pied d'oeuvre et en plein préparatifs. Le Conseil des ministres de la semaine dernière a pris la décision relative à la mise en place d'un comité d'organisation dirigé par le ministère des Affaires étrangères. Cependant, tous les préparatifs se déroulent sous la supervision de la Présidence de la République. En effet, le président Andry Rajoelina lui-même, est impliqué à 100% et suit de près l'évolution des travaux de préparation de cette rencontre régionale. Une cérémonie de lancement officiel du logo et du site web du Vème Sommet s'est tenue le 14 mars dernier au ministère des Affaires étrangères. Quant aux accréditations, la demande est déjà ouverte sur le site web du Sommet. Le dossier d'inscription et d'enregistrement est donc déjà disponible pour ceux qui souhaitent y participer. En ce qui concerne la presse, la demande d'accréditation prend fin le 15 avril prochain.

11 commissions

D'après les informations, la Grande île accueillera plus de 1 000 participants venant des cinq pays membres, à savoir Madagascar, Maurice, Seychelles, les Comores, et la France, au titre de La Réunion. 11 commissions ont été mises en place pour assurer le bon déroulement de cet évènement. Il s'agit des commissions Finances, Communication, Secrétariat, Logistique, Evènements en marge, Techniques, Accréditations, Sécurité́, Santé, Travaux numériques, et Protocole.

Tous les membres du gouvernement se sont vus attribuer des tâches et missions spécifiques, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Communication et de la Culture, le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité publique, le ministère délégué en charge de la Gendarmerie, le ministère des Forces armées, le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, le ministère du Tourisme, le Secrétaire d'Etat en charge de la Souveraineté Alimentaire et le ministère de l'Agriculture. Sur le terrain, on commence à voir des changements notamment à travers la réhabilitation des routes à Tana.