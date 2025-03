Madagascar: The Voice saison 14 - La Malgache Tifany B conquiert le jury

Une Malgache cartonne à la huitième soirée des auditions à l'aveugle de la 14e saison de The Voice. Il s'agit de Tifany B., une chanteuse nîmoise, d'origine malgache. Elle a choisi « Rivers of Babylon », un titre de Boney M pour se démarquer aux auditions à l'aveugle de l'émission The Voice sur TF1, ce samedi 22 mars. Elle a, par ailleurs, intégré sa langue maternelle, à sa prestation. Dès les premières notes, sa voix a d'emblée interpellé Florent Pagny, Patricia Kaas et Zaz, les trois coachs qui se sont retournés. Elle a choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny pour la suite de l'aventure.

Tifany B, le parfait sosie vocal et physique de Tina Turner, s'est installée à Nîmes depuis 2019 avec son mari et manager. Auteure-compositrice et interprète, elle se produit souvent sur scène et fonde Tribute à Tina Turner en 2022 avec six autres musiciens. 1 600 représentations plus tard, la chanteuse s'affirme comme une artiste accomplie, naviguant entre le blues, la soul et le gospel. Elle participe à The Voice pour donner un ultime coup de pouce à sa carrière musicale, en apprenant et en s'exerçant avec des professionnels du métier pour enfin réaliser son rêve de grandes scènes.