Madagascar: Orange Madagascar - Tsiaro Fanomezantsoa, nouvelle ambassadrice officielle

Une figure emblématique de l'e-sport africain. C'est ce que représente Tsiaro Fanomezantsoa, alias Kimi, qui devient l'ambassadrice officielle d'Orange Madagascar qui a annoncé deux partenariats majeurs. L'opérateur réaffirme ainsi son engagement en faveur des talents locaux et du développement de cette discipline en pleine expansion.

Connue pour ses performances remarquables sur la scène africaine, notamment ses victoires au Swahili E-Sport Champion à Nairobi et au Kongo E-Sport Champion à Kinshasa, Kimi incarne l'excellence et l'innovation dans le domaine du gaming. Dans le cadre de ce partenariat, elle assurera la promotion de la marque à travers des contenus personnalisés, des interactions avec sa communauté et sa participation à des compétitions. En collaboration avec GASCOM, elle contribue également à la production de contenus engageants sur l'univers de l'e-sport.

Partenariat stratégique

Parallèlement, Orange Madagascar s'associe à SATCHIO pour l'organisation de tournois e-sport à Madagascar. Des événements majeurs comme Orange Be Talenta et Orange Be The Hero offriront aux joueurs malgaches une plateforme de compétition et de visibilité, renforçant ainsi la dynamique du secteur. Ces initiatives illustrent les valeurs fondamentales d'Orange : audace, responsabilité et innovation. En investissant dans l'infrastructure e-sportive et en soutenant les talents locaux, Orange Madagascar se positionne comme un acteur clé du développement du gaming sur la Grande Île.

« Nous croyons au potentiel de l'e-sport pour rassembler, inspirer et révéler des talents. Ces partenariats marquent une nouvelle étape dans notre engagement à accompagner les joueurs malgaches et à promouvoir l'innovation dans ce domaine », a déclaré Frédéric Debord, DG d'Orange Madagascar, lors de la cérémonie d'annonce de ces partenariats.