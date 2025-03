Madagascar: RNS 2025/Sports collectifs - Les 119 équipes engagées fixées sur leurs adversaires

L'édition 2025 de la Rencontre Nationale Sportive à Vichy s'annonce très ouverte et relevée vu les équipes engagées.

Le nombre de participants a connu une hausse cette année. 119 équipes dans les disciplines collectives partageront leurs joutes du 19 au 21 avril 2025 à Vichy. Le compte à rebours est lancé pour toutes les équipes avec les résultats du tirage au sort qui s'est tenu, samedi. Toutes les équipes sont fixées sur leur futur adversaire.

49 équipes

Une fois de plus, c'est le basket-ball masculin qui a réuni le plus de participants. Il y aura 38 équipes chez les hommes dont 4 retardataires et 11 du côté des dames. Les deux tenants du titre, Nixyo chez les dames, et Caïman chez les hommes, remettent leurs titres en jeu. L'équipe chez les dames évoluera dans la poule B aux côtés du Team MBC, Makoavavy et Madatomium de la Belgique. Dans les hostilités masculines, le tableau est plus que relevé surtout que bon nombre des joueurs des Ankoay seront présents.

L'équipe du Caïman victorieuse en 2024 a été tirée dans la poule A avec M Team, TTK et Voay. « Les équipes sont au taquet cette année. Certaines équipes se disputent pour avoir des joueurs, les plus beaux maillots, si d'autres espèrent se retrouver en face d'adversaires de taille, alors que d'autres sont à éviter. Des équipes se préparent à la RNS toute l'année et le tirage au sort lance déjà le coup d'envoi dans la tête de nos sportifs », annonce Cynthia Razafimbelo, Secrétaire générale du CEN de la RNS.

Quatre coins

Le football reste une des disciplines phares de la RNS. Des équipes des quatre coins de la France et des pays frontaliers ne manquent pas ce grand tournoi. Chez les seniors, elles seront 26 équipes à se partager leurs joutes, 16 pour le football à 7 et 9 du côté des vétérans. Les tournois de football se disputent à Plaine du Beauregard et terrain au centre omnisports.

L'ASGM et City 63 de Clermont remettront leur titre en jeu. Une hausse a été aussi remarquée dans le tournoi de volleyball avec la participation de 19 équipes de volley-ball dont 11 chez les hommes, et 8 du côté des dames. Les équipes auront un mois pour affûter leurs armes et se préparer à des rencontres qui s'annoncent d'ores et déjà explosives.