Madagascar: Motocross/MX Kawasaki - Deuxième victoire d'affilée pour Lucas Robert

Belle victoire avec une nouvelle moto. La course s'est déroulée sur une piste boueuse, surtout dans la matinée après la pluie diluvienne de samedi à dimanche. Lucas Robert remporte la deuxième manche du championnat de Madagascar, la sixième édition du MX Kawasaki, dimanche sur le circuit d'Iarivo Moto Club (IMC) à Ambohidava à Ambatolampy Tsimahafotsy. Ce pilote avait déjà décroché la victoire lors de la première manche, le MX IMC, le 9 février sur le même site de course. Il creuse ainsi l'écart au classement par rapport à son premier rival, le multiple champion national, Mathias Plantive.

Les spectateurs ont pu apprécier de beaux spectacles et de belles bagarres entre ces deux pilotes favoris de la catégorie élite 1. Lucas a franchi en premier la ligne d'arrivée à la fois lors de la première et de la deuxième manche, en réalisant neuf tours de la boucle. Il a démarré la course avec une belle entame à la manche inaugurale, mais il a été vite devancé par Mathias à cause d'une chute au premier virage. « J'ai déjà fait un bel chrono hier (samedi) à l'essai. Ma nouvelle Fantic 450 est une nouvelle moto pour moi. J'ai pu rouler juste vendredi pour la roder. Aujourd'hui (hier), je me sens bien, la première manche n'était pas facile parce que j'ai fait un bon départ, mais je suis tombé au premier virage. J'ai glissé et j'ai été bloqué dans la boue. Après, j'ai dû reprendre mon rythme. J'ai pu remonter en tête », se réjouit Lucas Robert.

Remontada

Mathias Plantive a pris le devant après la chute de Lucas au premier tour jusqu'au neuvième et dernier tour. Ce dernier a pu doubler au septième tour les poursuivants de Mathias, entre autres Miaro Razafimahefa et Andy Andrianirina, qui ont fini respectivement troisième et quatrième au classement de la première manche. Lors de la deuxième manche, dans l'après-midi, Lucas a encore fait un bon départ et a mené la course, talonné de près par le champion national en titre.

En MX élite 2, Miadantsoa Razafinarivo, déjà vainqueur de la première manche en février, a confirmé sa suprématie et a arraché une deuxième victoire d'affilée. Il a remporté haut la main les deux manches hier. Sikina Kentin et Cédric Nolimit ont fini respectivement deuxième et troisième. La bagarre a également été au rendez-vous chez les juniors. La victoire finale est revenue à Leung Yen Sincère, en devançant Guillaume Tsiranana et Tsiresy Huo. Et chez les vétérans, Patrick No Limit a été sacré chez les vétérans 1, et Makboul Tarzan reste intraitable chez les vétérans 2. La troisième manche nationale est programmée le 5 avril sur le même circuit.