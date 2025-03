Madagascar/Centrafrique: Rêve mondial

Qui l'eût cru. On le prenait pour un rêve fou mais les Barea n'ont jamais aussi bien entretenu l'illusion d'une première participation au Mondial. Après cinq matchs, les Barea sont juste deuxièmes du groupe I, à deux points derrière les redoutables Black Stars du Ghana. Les deux équipes se rencontrent ce soir pour un match capital, à défaut encore d'être décisif. Au match aller, les Barea se sont inclinés à la 97e minute. Une défaite amère, restée en travers de la gorge du public et des joueurs, mais les Barea ne méritaient pas de gagner sur l'ensemble du match.

Une fin de match dramatique que les Barea allaient connaître cinq fois de suite et qui a conduit à la démission du coach Rôrô. La série noire a été stoppée par l'arrivée du nouveau coach Corentin Martins qui, pour son premier match, a vu les Barea signer une victoire convaincante face à la Centrafrique, 4 buts à 1. L'équipe a subi quelques retouches avec l'intégration de nouveaux éléments et est apparue plus stable. Une véritable métamorphose s'est opérée.

Menés très vite au score, les Barea ont réagi de la plus belle des manières, inscrivant deux buts coup sur coup. Il y avait tout dans ce match. La hargne, la combativité, l'envie de gagner, le plaisir de jouer, la possession, l'homogénéité, la disposition tactique, l'automatisme, le jeu collectif. Une panoplie complète.

D'aucuns disent que la Centrafrique est une chose, le Ghana en est une autre. L'entraîneur Corentin Martins en est parfaitement conscient. Avec leurs constellations de stars évoluant dans des grandes équipes en Europe, les Black Stars sont nettement favoris sur le papier.

Mais les Barea ont montré de la gnaque.

Les deux équipes restent sur une ample victoire et sortent d'une crise après avoir été éliminées de la phase finale de la CAN 2025. Elles vont donc se retrouver presque dans les mêmes conditions. L'enjeu du match est de ravir la première place du groupe pour se qualifier directement au Mondial à la fin des éliminatoires. Le Ghana n'a besoin que d'un match nul pour y rester. Les Barea doivent gagner pour continuer à rêver. Ce serait un exploit sensationnel. Mais tout est possible désormais.

Les Barea se trouvent dans la logique de la victoire et montent en condition. Si, en 24 heures de préparation, ils ont pu produire une prestation parfaite face à la Centrafrique, avec davantage d'entraînement et un jour de récupération de plus que les Ghanéens, ils doivent gagner en confiance. Les Black Stars sont sous pression après la brillante victoire des Barea et le souvenir d'une victoire à l'arraché au match aller. Les hommes de Corentin Martins ont tous les atouts en main. Croisons les doigts.