Madagascar: Éduquons à la paix - Dinampitia Fitahiana remporte la première édition

La première édition de « Hazakazaka Kodiarana », un événement unique de course de pneus ouvert aux catégories d'âge de 10 à 12 ans, de 13 à 17 ans et aux plus de 18 ans, qui s'est déroulée samedi sur la piste extérieure du stade Makis Andohatapenaka, a été une réussite. Sur les soixante-quatre participants, Dinampitia Fitahiana Rakotonirina s'est émergé du lot en remportant la victoire dans la tranche d'âge de 10 à 13 ans.

Dans la catégorie de 13 à 17 ans, le trio de tête a été formé par Aina Toetra Ramanandraibe, qui s'est adjugé la première place. Il a été suivi par Tojonirina Ulrich Rafalimanamisata, arrivé en deuxième position, suivi de Naonitra Nirina Randriamanampisoa, troisième.

Dans la catégorie de 18 ans et plus, Safidy Andriniaina Maminirina a dominé la concurrence en remportant la victoire devant Lovatiana Roberto Randriamasinjaka, deuxième, et Joslin Solofoniaina Ramiandisoa, troisième.

Alliant compétition, découverte et apprentissage durant la journée de samedi 22 mars au stade Makis Andohatapenaka, le « Hazakazaka Kodiarana », ou course de pneus, est une façon de transmettre aux participants et à ceux qui y viennent la prise de responsabilité dans l'éducation citoyenne en pratiquant des sports.

Pour Miora Harivololonimanitra de la société Eduquons à la Paix Events, organisatrice de l'événement, elle a expliqué que la première édition a été une réussite.

« Malgré le manque de communication, nous osons affirmer que l'objectif a été atteint. Face à la demande des participants, nous avons été obligés de dépasser le nombre prévu au départ. Avec cette première expérience, nous avançons dès maintenant qu'il y aura une suite pour la deuxième édition. Même des gens dans la catégorie senior ont souhaité prendre part, et nous tâcherons d'inclure cette catégorie d'âge à la prochaine édition. Nous promettons aussi de multiplier les activités à la prochaine édition », confie Miora Harivololonimanitra.

Une prime de 500 000 ariary a été attribuée au vainqueur, 200 000 ariary pour le deuxième et 100 000 ariary pour le troisième dans chaque catégorie d'âge. Un bon d'achat de 30 000 ariary a été donné au quatrième.