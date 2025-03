Madagascar: Modernisation - La Jirama digitalise le paiement des factures

Depuis deux ans, Equima collabore avec la Jirama pour mettre en place le système Jirakaiky, facilitant ainsi les paiements des clients. Chaque client reçoit un reçu avec une référence unique, et en cas de perte, un duplicata peut être délivré, ce qui assure aux utilisateurs une plus grande tranquillité d'esprit.

Domoina Ramisamanana, responsable de projet chez Equima, explique lors d'une interview, en parallèle de l'événement Global Money Week la semaine dernière à Havoria Anosy : «L'avantage de Jirakaiky, c'est que le reçu est identique à celui de Jirama, avec une référence client. Et si le reçu est perdu, on peut facilement en obtenir un duplicata.» Cette garantie de récupération de la référence apporte un réel confort, surtout pour ceux qui avaient l'habitude de payer via mobile money, où les transactions n'aboutissaient parfois pas, entraînant des erreurs et des factures cumulées.

Malgré ces avantages, certains utilisateurs restent prudents. L'un d'eux confie: «Avant, avec les paiements mobile money, il arrivait que les transactions échouent, ce qui créait des erreurs dans le système de Jirama, et je me retrouvais avec des factures en double. Maintenant, avec le système Jirakaiky, c'est plus rassurant. Mais ce qui pourrait poser problème, c'est le temps que ça pourrait prendre pour faire une réclamation si jamais il y a un souci. Il serait intéressant d'avoir des mesures pour accélérer ce processus.»

Après deux ans d'opération, le système n'a fait l'objet d'aucune plainte majeure. «La fiabilité est garantie par Jirama, qui émet les références», déclare Domoina Ramisamanana, confirmant ainsi l'importance de la collaboration avec la Jirama pour la gestion des références.

Ce partenariat, initié suite à un appel d'offres lancé en 2023, permet de compléter les agences Jirama existantes et d'étendre l'accès aux services de l'entreprise, notamment dans les zones où les agences sont fermées. «L'objectif est de couvrir tout Antananarivo, Madagascar. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur les zones où les agences sont fermées», ajoute notre interlocutrice.