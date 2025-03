Madagascar: Tradition - Le Rovan'i Madagasikara au coeur du Taombaovao Malagasy

Le Taombaovao Malagasy Fidiovana est célébré depuis hier jusqu'au 30 mars au Rovan'i Madagasikara. En plus des rites traditionnels propres à l'événement, le site accueillera diverses activités culturelles.

«Ny Kolon-tsain'ny fitoniana, antoky ny fahavelomana », traduit littéralement par « La culture de la paix, gage de survie ». C'est sous ce thème symbolique que se déroule cette année le Taombaovao Malagasy, le Nouvel An malgache. Une célébration riche en rituels, en partage et en réflexion, qui a débuté hier par une série de cérémonies de prière au Rovan'i Madagasikara, lieu sacré et historique, pour bien commencer la célébration.

Cette semaine s'annonce intense, avec des conférences, des ateliers et des expositions mettant en lumière la diversité culturelle des différentes régions. Des professionnels de l'histoire, de la tradition et des arts se réuniront pour échanger sur des thèmes variés, allant du Taombaovao Fidiovana au Taombaovao Lohataona, en passant par la préservation du patrimoine culturel.

« Des expositions embelliront le Rova cette semaine pour mettre en avant les cultures de chaque région de Madagascar. De l'artisanat aux arts culinaires, en passant par les coutumes et les traditions, tout sera mis en valeur. Les ateliers et conférences permettront aussi de mieux comprendre ce que représentent ces célébrations, comme le Taombaovao Fidiovana, qui marque la saison des récoltes, ou le Taombaovao Lohataona, qui ouvre la saison des cultures », exprime Fenosoa Ratsimamanga Ralandison, gardienne de la tradition et héritière royale.

Riche patrimoine culturel

Madagascar célèbre deux Nouvels Ans : le Fidiovana, en mars ou avril, qui symbolise la purification et la gratitude pour les récoltes, et le Lohataona, en septembre ou octobre, qui marque le renouveau et les bénédictions pour les futures cultures. Cette année, le rite de l'Afotsimaty se tiendra au Rovan'i Madagasikara, au Kianjan'ny Masoandro, le 29 mars. Une date chargée d'histoire, puisqu'elle coïncide avec la commémoration de la condamnation du 29 mars 1947, un moment clé de la lutte pour l'indépendance de Madagascar.

« L'Afotsimaty est le symbole de l'espoir, un feu qui unit tous les Malgaches », souligne Fenosoa Ralandison.

Le 30 mars, place à la célébration du Tatao, un rituel de bénédiction où le partage du vary amin-dronono tondrahan-tantely se termine par une bénédiction de tous les invités.

« Tout le monde est invité à y participer », insiste-t-elle, rappelant l'importance de l'unité et de la transmission des traditions.

Au-delà du Rova, d'autres gardiens de la tradition organisent des célébrations dans divers lieux sacrés, tels qu'Ankazomalaza Ambohimanga, Ambohidratrimo, Ankaratra et Ambohitrabiby. Autant d'occasions pour les Malgaches de se reconnecter à leurs racines et de célébrer ensemble leur riche patrimoine culturel.