Afrique: Global Digital Summit 2025 - Madagascar accélère son intégration énergie-numérique

Le 20 mars dernier, le pays a pris part au Global Digital Summit 2025 en présentant ses initiatives pour connecter les secteurs de l'énergie et du numérique. Lors de la Table Ronde sur le Nexus Énergie et Numérique, organisée en marge des travaux de la Banque mondiale, la ministre Stéphanie Delmotte a expliqué comment le pays met en place des solutions pour renforcer ces deux domaines. L'événement, animé par des experts et des responsables gouvernementaux, a permis de mettre en évidence les défis et les opportunités liés à cette double transformation.

Dans son intervention, la ministre a mis en avant DECIM, un programme qui vise à améliorer l'accès aux services énergétiques et numériques dans les zones rurales du pays. Il combine électrification, installation de mini-grids, distribution de kits solaires et connexion des écoles et centres de santé, pour faciliter l'inclusion des populations isolées. La ministre a souligné : « Sans un accès fiable à l'énergie, les infrastructures numériques restent inutilisables, surtout en milieu rural. Le projet DECIM est un exemple concret de cette intégration réussie, apportant des solutions complètes et accessibles à nos populations. »

Investissement

Le Fonds DECIM, d'un montant de 97 millions de dollars, soit 451,09 milliards d'ariary, selon le dernier taux de change publié par la Banque Centrale de Madagascar le 20 mars 2025. Ce fonds permet de distribuer 664 000 appareils numériques aux familles vulnérables, avec un focus particulier sur les femmes. Parallèlement, l'investissement dans les mini-grids vise à garantir un approvisionnement énergétique stable et accessible, essentiel pour soutenir les initiatives numériques.

En outre, un autre investissement de 55 millions de dollars (soit 255,66 milliards d'ariary) a été alloué pour encourager les opérateurs mobiles à étendre la couverture du réseau dans des régions jusque-là mal desservies.

Lors de son discours, Stéphanie Delmotte a également précisé : « L'énergie et le numérique forment un tandem essentiel pour garantir une inclusion réelle. Nous devons coordonner nos efforts pour que chaque citoyen, où qu'il vive, ait la chance de bénéficier des opportunités offertes par cette révolution. » En plus de ces actions, Madagascar mise sur des technologies comme l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion du réseau électrique de la Jirama. Le pays s'attaque aussi à la transformation numérique de l'éducation, avec la création d'une université virtuelle en partenariat avec le CNTEMAD et le financement de formations en codage et métiers du numérique.

Stéphanie Delmotte a insisté sur l'importance d'une approche coordonnée entre l'énergie et le numérique, soulignant que ces deux secteurs sont essentiels pour l'avenir de Madagascar. Elle a conclu : « Il est crucial que nous travaillions ensemble pour que l'énergie et le numérique soient des leviers puissants du développement durable et inclusif. » À travers cette participation au Global Digital Summit 2025, Madagascar démontre une vision claire : celle d'un développement inclusif et durable, où l'énergie et le numérique se renforcent mutuellement pour améliorer la vie des citoyens.