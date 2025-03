Madagascar: Solidarité - Les artistes s'unissent pour Poon Ranaivoarisoa

Le chanteur Poon Ranaivoarisoa du groupe Gasy Band, gagnant de Pazzapa V, traverse une épreuve difficile. Hospitalisé à Montpellier, en France, suite à une crise de neuropaludisme survenue lors d'une tournée, l'artiste a besoin de soutien. Face à cette situation, ses pairs se mobilisent pour lui venir en aide, démontrant une solidarité sans faille.

Depuis quelques jours, Poon Ranaivoarisoa lutte contre cette maladie, loin de son pays. Ses frais d'hospitalisation et de soins médicaux pèsent lourd sur ses proches. Conscients de l'urgence, ses amis artistes ont décidé d'agir. Des cabarets solidaires sont organisés à l'étranger et à Madagascar pour collecter des fonds. Une cagnotte en ligne, créée par Kal'Tao Malagasy, a déjà permis de réunir 27 495 660 ariary, soit environ 5 420 € (NDLR : au 22 mars à 13 h 24) grâce à deux cent cinquante-six donateurs. Sur la plateforme Leetchi et sur les réseaux sociaux, les messages d'encouragement se multiplient, adressés à Poon, à sa famille et aux membres du Gasy Band.

Le 5 avril prochain, l'espace Orion By Pass accueillera un événement caritatif en faveur de Poon. Des artistes tels que Rija Ramanantoanina, Mahery, Melky, Elsie, Mbola Talenta et bien d'autres monteront sur scène pour lui apporter leur soutien. Le même jour, Gasy Band se produira à Toulouse. La solidarité ne s'arrête pas là. Le 12 avril, un autre événement est prévu à Villenave-d'Ornon, en présence de Manoa Ralisy et de son groupe Gasy Band. À Paris, des initiatives se mettent également en place pour soutenir Poon.

« Il a besoin de nous, de notre solidarité, car, comme nous le savons tous, les soins coûtent très cher... et malheureusement, son assurance voyage ne couvre pas tout », exprime l'artiste Rijade.