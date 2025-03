Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit les ambassadeurs de Turquie et d'Indonésie

Port Soudan — Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dr. Ali Youssef a rencontré dimanche dans son bureau l'ambassadeur de Turquie au Soudan, Fatih Yildiz, et l'ambassadeur d'Indonésie, Muhammad Sunarko. Cette réunion conjointe a permis d'aborder plusieurs points à l'ordre du jour du prochain sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), que la Turquie accueillera les 21 et 22 juin 2025.

Au cours de la réunion, les deux parties ont convenu de l'importance de renforcer la coordination et d'unifier les visions sur les questions qui seront discutées lors du sommet, renforçant ainsi l'action islamique commune. Son Excellence le Ministre a également exprimé la gratitude du Soudan aux deux pays frères pour leurs efforts dans la préparation du sommet, soulignant l'engagement du Soudan à soutenir les efforts de l'OCI pour unifier la nation islamique et renforcer la solidarité entre les États membres pour faire face aux défis actuels et futurs.

Entre-temps, le ministre a fourni une explication sur les derniers développements au Soudan, soulignant que les opérations militaires étaient sur le point de mettre fin à la rébellion grâce à la bravoure des forces armées soudanaises et de leurs forces d'appui et au soutien du peuple soudanais à ses dirigeants nationaux. Il a également passé en revue les mesures prises par les forces régulières pour nettoyer la capitale, Khartoum, et restaurer les sites souverains, les installations de service et les installations diplomatiques, qui sont sécurisés jusqu'à ce que les missions diplomatiques puissent reprendre leur travail une fois les opérations de nettoyage terminées.

Dans le même contexte, le ministre a informé les ambassadeurs des efforts de reconstruction du pays et du retour à la vie normale dans divers secteurs. Il a souligné les plans du gouvernement pour remédier aux conséquences de la guerre et accélérer le développement, reflétant l'engagement du Soudan à rétablir la stabilité et à faire progresser le pays.\ OSM