Soudan: Al-Burhan - Le peuple Nouba est digne de confiance et constitue l'épine dorsale de la lutte nationale

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a affirmé que le peuple Nouba est l'épine dorsale de la lutte nationale, soulignant ses précieuses contributions aux institutions militaires et sécuritaires et son grand rôle dans la construction nationale.

Lors de sa rencontre dimanche avec une délégation de la société civile, des dirigeants politiques et civiques Nouba, dirigée par le Lit-Gen Daniel Kodi, il a déclaré que les Nouba sont dignes de confiance et ont un véritable sentiment d'appartenance et de loyauté envers le Soudan. Il a promis de répondre à toutes les demandes formulées par la délégation pour le développement et la stabilité des citoyens du Sud-Kordofan.

Dr Ali Momen, porte-parole de la délégation, a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion s'inscrit dans le cadre du soutien des dirigeants et des fils nubiens à la bataille de la dignité, soulignant leur soutien fort et indéfectible aux forces armées pour protéger la patrie et vaincre la milice rebelle FSR. Il a déclaré que la réunion a abordé la situation dans l'État du Sud-Kordofan, en particulier la situation sécuritaire, soulignant la nécessité d'ouvrir la route Al-Abied-Diling-Kadugli via l'autoroute Sayyad, soulignant l'importance de cette route pour les habitants du Sud-Kordofan, d'autant plus que la saison agricole approche.