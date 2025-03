Soudan: Jaber examine les performances du ministère public et son rapport pour 2024

Port Soudan — Le membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber a rencontré dimanche dans son bureau le procureur général, M. Al-Fateh Tayfour.

Au cours de la réunion, Son Excellence a été informée des performances du ministère public et de son rapport 2024, du projet d'amendement à la loi sur la Cour Constitutionnelle, du projet de loi sur l'Indemnisation des Personnes touchées par la guerre et du projet de loi sur la Coopération en Matière Pénale.

Le procureur général a indiqué dans un communiqué de presse que le rapport 2024 du ministère public comprenait le rapport sur le meurtre du gouverneur Khamis Abkar, dont le procès débutera le 20 avril, ainsi que des rapports sur les attaques contre les villes de Geneina, Ardamata et Khartoum, en plus des rapports des partenaires politiques.

Le procureur général a expliqué qu'il avait informé Lit-Gen Jaber des résultats de ses visites à l'étranger et dans le pays dans les États de Sinnar, du Nil Blanc, d'Al-Gezira et de Khartoum, au cours desquelles il a observé l'étendue des postes de police et des bureaux du ministère public dans ces États.

Le procureur général a affirmé que le travail administratif et pénal du ministère public se déroule à un rythme soutenu et qu'il n'y a pas de place pour l'impunité. Il a appelé les citoyens à s'adresser aux parquets pour déposer des plaintes et fournir des témoins concernant les violations dont ils ont été victimes pendant la guerre. Il a souligné l'existence d'une plateforme nationale permettant aux citoyens des zones dépourvues de parquet de soumettre leurs signalements.