Soudan: Communiqué des Forces Armées Soudanaises concernant un article contenant des informations trompeuses sur ses sites de contrôle

Port-Soudan — Les Forces Armées Soudanaises (FAS) ont déclaré dimanche dans un communiqué : « Les médias ont diffusé un article joint à une carte publiée par le site Web Sudan World Monitor et republiée par la BBC, qui comprend des informations trompeuses sur les emplacements contrôlés par les forces armées et la milice des Forces de Soutien Rapide (FSR) , qui se sont rebellées contre l'État soudanais. »

Les SAF ont noté que « les informations contenues dans le rapport et la carte publiée manquent de précision et d'objectivité, notamment en ce qui concerne les zones surlignées en blanc, ce qui suggère qu'elles sont hors le contrôle du gouvernement ».

Les SAF ont affirmé qu'il s'agit d'un acte délibéré visant à semer la confusion parmi nos citoyens et à suggérer indirectement le doute sur les progrès clairs et significatifs que nos forces réalisent sur le terrain, contrairement à la réalité vécue par le peuple soudanais et imposée par la volonté et la détermination de ses fils dans les forces armées et toutes les forces d'appui qui sont sous sa bannière dans la guerre de la Dignité Nationale, et qui ont continué à vaincre la milice FSR et ses partisans sur tous les fronts de combat.

Le communiqué publié par le Bureau du porte-parole des forces armées

lisait : « Nous continuerons de lutter contre ces tentatives pathétiques, qui, nous le savons, sont vaines et visent à remonter le moral de la milice et de ses partisans en s'efforçant de fabriquer des positions inexistantes sur le terrain. Nous notons que les zones où nos forces sont présentes sont toujours restées ouvertes à toutes les missions de presse de divers médias, qui s'y sont rendues et ont constaté la réalité de la situation sur le terrain. Nous renouvelons également notre détermination à continuer sans relâche de nettoyer tous les lieux où se trouve la milice terroriste Al-Dagalo ».