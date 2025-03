Soudan: Lit-Gen Ibrahim Jaber rencontre une délégation du Comité Populaire du Peuple Masalit

Port Soudan — Le membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber a souligné la nécessité d'efforts concertés du gouvernement et du peuple pour établir la paix, la sécurité communautaire, la coexistence pacifique et le développement communautaire.

Lit-Gen Jaber a rencontré dimanche une délégation du Comité Populaire Suprême du peuple Massalit dans son bureau à Port Soudan, Son Excellence a souligné l'importance de renforcer l'unité nationale, la cohésion populaire, la construction communautaire, de travailler pour rejeter les sentiments raciaux et tribaux, de réparer le tissu social, de diffuser une culture de paix et d'amour, et de participer activement à l'unification des rangs nationaux, au renforcement de la sécurité et de la paix, et à l'élaboration de plans et de programmes pour reconstruire ce que la guerre a détruit économiquement, psychologiquement et moralement.

De son côté, le roi Yaqoub Mohamed Al-Malik, vice-président du Comité Populaire Suprême du peuple Massalit a expliqué que la réunion a abordé les résultats des réunions précédentes et a fait le suivi de ce qui avait été mis en oeuvre, en particulier l'engagement du comité à soutenir les forces armées et à soutenir les divisions et les unités de l'Ouest-Darfour avec un certain nombre de personnes Massalit pour défendre la patrie.

Il a expliqué que la délégation a condamné la réunion de Nairobi, soulignant que ce qui s'y est déroulé ne représentait pas le peuple soudanais ni son identité.

Par ailleurs, le professeur Al-Tayeb Ali Ahmed, directeur de l'Université Al-Geneina et membre de la délégation a souligné la détermination du peuple de l'Ouest-Darfour à éliminer les effets de la guerre à travers des visions et des idées, à reconstruire ce qui a été détruit par la guerre et à affronter toutes les idées qui cherchent à diviser et à démanteler l'unité du Soudan. Il a souligné la nécessité d'étendre la souveraineté de l'État, de faire respecter l'esprit de la loi et d'imposer des sanctions dissuasives pour les relations avec les mercenaires et les agents, indiquant que des motifs externes et internes ont conduit certains Masalit à tomber dans l'abîme de la rébellion.