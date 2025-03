Nigeria: Le groupe Baobab acquiert l'unité nigériane d'Alithea et de Goodwell

TLDR

Le groupe Baobab, fournisseur mondial de services financiers dont le portefeuille de prêts s'élève à plus de 900 millions de dollars, a acquis la totalité de Baobab Nigeria.

Cette opération marque la première sortie du fonds uMunthu, géré conjointement par Alitheia Capital et Goodwell Investments.

La sortie a permis d'obtenir un rendement de 3 fois et a contribué au taux de rendement interne d'uMunthu de 39,3 %.

Baobab Group, un fournisseur mondial de services financiers dont le portefeuille de prêts s'élève à plus de 900 millions de dollars, a entièrement acquis Baobab Nigeria, anciennement Microcred Microfinance Bank. Cette opération marque la première sortie du fonds uMunthu, géré conjointement par Alitheia Capital et Goodwell Investments, qui avait investi dans Baobab Nigeria en 2012.

La sortie a permis d'obtenir un rendement de 3 fois et a contribué au taux de rendement interne d'uMunthu de 39,3 %. Depuis l'investissement initial, Baobab Nigeria est passée d'une seule succursale à Kaduna à 38 succursales réparties dans 16 États nigérians, faisant passer sa clientèle de 19 000 à 230 000. Le portefeuille de prêts de la banque a été multiplié par 43,5 et son bilan par 37, tout en continuant à se concentrer sur les petits prêts et les dépôts.

La transaction s'inscrit dans le contexte d'une baisse générale des sorties de fonds de capital-investissement en Afrique. Seulement 43 sorties ont été enregistrées en 2023, soit une baisse de 48 % par rapport à l'année précédente, et seulement 31 sorties ont été notées au troisième trimestre 2024.

Points clés à retenir

La sortie réussie d'uMunthu de Baobab Nigeria démontre la valeur à long terme du capital patient dans le secteur de la microfinance en Afrique, même si les sorties de capitaux privés restent faibles sur l'ensemble du continent. Avec des prêts et des dépôts moyens de seulement 1 300 dollars et 60 dollars respectivement, Baobab Nigeria montre comment les services financiers inclusifs peuvent s'étendre avec un soutien adéquat.

Cependant, la tendance à la baisse des sorties en Afrique, comparée à la performance plus forte de marchés comme l'Asie, met en évidence le défi d'attirer de nouveaux capitaux privés dans la région. Des résultats probants comme celui-ci peuvent contribuer à restaurer la confiance des investisseurs et à souligner le potentiel d'impact et de rentabilité des services financiers africains.