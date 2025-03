Afrique: Enza lève 6 millions de dollars pour fournir une infrastructure de paiement numérique sur le continent

TLDR

La startup Enza, basée à Dubaï et fondée par Hany Fekry et Hamish Houston, deux anciens cadres de Network International, vise à redéfinir l'infrastructure financière en Afrique.

Lancée en janvier 2023, Enza a levé 6 millions de dollars de fonds d'amorçage auprès d'Algebra Ventures et de Quona Capital.

La plateforme intègre des systèmes de cartes locaux et internationaux, des paiements en temps réel, des portefeuilles et des codes QR, et cible les petites entreprises mal desservies en Égypte, au Nigéria et en Afrique du Sud.

La startup Enza, basée à Dubaï et fondée par Hany Fekry et Hamish Houston, deux anciens cadres de Network International, vise à redéfinir l'infrastructure financière en Afrique. Lancée en janvier 2023, Enza a levé 6 millions de dollars de fonds d'amorçage dirigés par Algebra Ventures et Quona Capital.

Enza propose une infrastructure de paiement pour les banques et les fintech, couvrant l'émission et l'acceptation. La plateforme intègre des systèmes de cartes locaux et mondiaux, des paiements en temps réel, des portefeuilles et des codes QR, ciblant les petites entreprises mal desservies en Égypte, au Nigéria et en Afrique du Sud. Avec plus de 10 millions de transactions mensuelles contractées sur six marchés africains, Enza facture les banques sur la base d'un modèle par transaction. Les volumes augmentent de 35 à 40 % d'un mois sur l'autre.

Contrairement à leur ancien employeur Network International, qui se concentrait fortement sur l'acquisition de marchands, Enza construit des infrastructures pour les banques afin de reprendre des parts de marché aux fintechs. La startup soutient les banques en matière de conformité, de transparence et d'élargissement des options de paiement, en visant 30 à 40 partenariats stratégiques plutôt que l'échelle.

Points clés à retenir

Enza entre dans un espace fintech compétitif avec une stratégie distincte : permettre aux banques d'être compétitives en offrant une infrastructure qui connecte les systèmes de paiement, permet des couches de produits plus larges et fournit une visibilité tout au long de la chaîne de transaction.

Avec la croissance de l'économie numérique en Afrique, les banques et les fintech ont de plus en plus besoin de plateformes unifiées qui prennent en charge tous les types de paiements, des cartes aux portefeuilles mobiles en passant par les paiements en temps réel. Le modèle d'Enza, qui consiste à permettre les deux côtés de la transaction et à se concentrer sur des relations de qualité, lui donne une base solide pour s'étendre durablement sur le continent.