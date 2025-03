Nigeria: Cascador lance un fonds de 2 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs nigérians

TLDR

Cascador a lancé le Fonds catalytique, une initiative annuelle de 2 millions de dollars destinée à fournir des capitaux ciblés à son réseau d'anciens élèves.

Le fonds vise à combler le déficit de financement persistant pour les entreprises nigérianes en phase de croissance qui sont viables.

Depuis sa création en 2019, Cascador a soutenu plus de 60 entrepreneurs qui ont collectivement levé plus de 55 millions de dollars de financement.

Cascador, un accélérateur nigérian pour les entrepreneurs en phase intermédiaire, a lancé le Catalytic Fund, une initiative annuelle de 2 millions de dollars visant à fournir des capitaux ciblés à son réseau d'anciens élèves. Le fonds vise à combler le déficit de financement persistant pour les entreprises en phase de croissance au Nigeria, qui sont viables mais souvent négligées par les investisseurs traditionnels.

Depuis sa création en 2019, Cascador a soutenu plus de 60 entrepreneurs qui ont collectivement levé plus de 55 millions de dollars de financement. Le nouveau fonds se concentrera sur les entreprises qui créent des emplois, ont un impact social et servent les communautés mal desservies.

Les candidatures ont été ouvertes le 14 février, et le Pitch Day est prévu pour le 14 mai 2025. Les finalistes seront évalués par un comité d'investissement en fonction de la viabilité de l'entreprise, de son impact et de sa santé financière. Sterling Bank fournira un financement mixte dans le cadre de structures de remboursement flexibles adaptées aux flux de trésorerie, tandis que NSIA et la Banque de développement du Nigeria parraineront des prix d'innovation d'une valeur respective de 10 000 et 5 000 dollars.

Points clés à retenir

Le Fonds catalytique marque un changement dans le déploiement du capital de départ au Nigéria, en donnant la priorité à l'impact à long terme plutôt qu'au profit à court terme. En offrant un financement flexible et non extractif et en s'appuyant sur des partenaires bancaires locaux, Cascador construit un pipeline durable d'entreprises susceptibles d'être investies avec des rendements sociaux mesurables.

La structure du fonds, qui combine subventions, prêts et capital catalytique, pourrait devenir un modèle pour soutenir les entrepreneurs en phase intermédiaire dans les marchés émergents qui sont trop avancés pour les subventions de démarrage, mais encore trop précoces pour les investisseurs commerciaux.