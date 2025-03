Sénégal: Pape THIAW sélectionneur des Lions - « L'efficacité n'était pas au rendez-vous»

Pape Thiaw a épinglé le manque d'efficacité pour expliquer le match nul concédés par les Lions face aux Crocodiles du Soudan. « On attendait un match difficile. Je pense que en première mi-temps, on pouvait faire la différence, mais malheureusement l'efficacité n'était pas au rendez-vous.

Après, on sait que c'est un terrain difficile, où il y a des équipes qui ont lâché ici des points. Aujourd'hui, on en a pris un point. Après, la deuxième mi-temps, on est bien rentrés dans le match, mais finalement, on sait que ça manque encore le but qu'on doit mettre au fond, mais malheureusement, il n'y est pas. Maintenant, il faut encourager les joueurs qui ont tout donné, qui ont respecté les consignes et qui ont tout donné, comme je l'ai dit», a-t-il regretté.

Pour le technicien qui effectuait sa première sortie en tant que sélectionneur ce point n'est pas moins un goût d'une défaite pour une équipe sénégalais donnée largement favoris.« C'est sûr, nous, on était venus pour prendre les trois points, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un championnat.

Il nous reste cinq matchs. Aujourd'hui, c'était le dernier match de phase d'aller. Maintenant, c'est à la fin, au mois d'octobre, qu'on fera le compte », indique-t-il.

Pour l'heure, le sélectionneur national s'est résolument tourné vers la prochaine rencontre qui l'opposera ce mardi aux Togo.« Maintenant, il faut être focus sur le match qui arrive, qui sera aussi une finale chez nous.

Il faut remporter les trois points, comme je l'ai dit aussi dans les vestiaires. Ce qui manquait, c'est le but, malheureusement. Maintenant, on va travailler pour être plus efficace. A la fin, on saura si on a perdu trois points. On va continuer le travail car on a une autre finale qui nous attend mardi dans notre stade Abdoulaye Wade. On va essayer de rebondir avec une victoire devant notre public », soutient-il.