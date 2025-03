Afrique: Eliminatoires mondial 2026 - Soudan-Sénégal (0-0) - Un match nul qui complique tout aux Lions

Le Sénégal s'est contenté d'un point en concédant ce samedi à Benghazi le match nul face au Soudan (0-0) dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Un match nul encore au goût amer pour les Lions certes dominateurs mais en manque de réalisme devant les buts. Pour la première de Pape Thiaw en tant que sélectionneur national, ce résultat place le Sénégal dans une situation inconfortable dans le groupe B . Relégués désormais à la 3eplace derrière l'équipe soudanaise et la RD Congo, les Lions devront impérativement rebondir demain mardi face au Togo au stade Abdoulaye Wade. Un autre faux-pas compliquerait davantage la course à la qualification pour le Mondial 2026.

Le Sénégal a été tenu en échec (0-0) avec le match nul concédé ce samedi 22 mars à Benghazi (Lybie) face au Soudan, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une issue au goût amer pour les Lions donnés d'emblée grands favoris de ce choc du groupe B. S'appuyant sur un classique 4-3-4, les hommes de Pape Thiaw n'avaient pas tardé à afficher ce statut avec de bonnes intentions lorsqu'ils se créent d'intéressantes situations sur le plan offensif. Avec une large possession l'équipe du Sénégal prenait aussitôt le contrôle du match en mettant la pression sur la défense soudanaise.

Mais comme souvent, elle tarde à retrouver toute l'efficacité offensive requise. Comme le démontre cette manque de vivacité dont fera montre l'attaquant Boulaye Dia pour échouer devant les buts adverses, 31 secondes seulement après le coup d'envoi. Avec une bonne organisation défensive, les Crocodiles Soudanais réagissaient en multipliant les excursions dans la défense du Sénégal qui enregistrait la première titularisation du latéral droit de l'OGC Nice, Antoine Mendy.

La première chaude alerte viendra à la 15e minute sur ce tir croisé qui passe à côté des buts d'Edouard Mendy. Assez lentes dans le jeu de transitions et la prise de décision à l'approche des buts, les coéquipiers de Sadio Mané, baisse le rythme au fil de la rencontre et peine à créer le déséquilibrer dans la surface adverse. Ce, en dépit d'occasions encore franches qu'ils se procurent.

Comme sur ce coup de tête pas assez appuyé de Boulaye Dia en plein surface ( 34e). Ismaila Sarr va ensuite louper un centre de Krépin Diatta qui passe sur la ligne de but du gardien soudanais. Tout était à refaire après cette première mi temps du reste assez décevant. Pape Thiaw effectue son premier changement avec l'entrée du milieu Pape Matar Sarr à la place de Pape Guèye, blessé.

L'équipe du Sénégal ne se portera pas mieux. Galvanisés par le public et plus percutant les Crocodiles du Nil vont se montre plus agressif et menaçant, Ils multiplient sur de longues passes les assauts et mettent à l'épreuve la défense des Lions. Il a fallu une parade à deux temps d'Edouard Mendy pour sauver le Sénégal (49e min). Les partenaires d'un Sadio Mané loin de son meilleur niveau, retrouveront toutefois plus d'allants et se rapprochent du but . Lamine Camara envoie le premier tir cadré (53e).

Pape Thiaw en profitera pour densifier son attaque pour lancer l'attaquant Cherif Ndiaye à la place du milieu de terrain Lamine Camara à la 67e minute, puis Boulaye Dia et ensuite un double changement avec les entrées de deux attaquant Assane Diao et Abdallah Sima afin de suppléer Ismaila Sarr et Boulaye Dia (77e ). Changements tardifs, des cadres en panne d'inspiration ? les interrogations ne manque pas

Le carton jaune de Sadio Mané après un échange avec un joueur adversaire au dernier instant du match, traduit un signe de la frustration de la star sénégalaise pas à niveau durant ce match. En fin de partie, le match s'emballe avec de gros duels et des occasions au compte des coéquipiers d'Idrissa Gana Guèye. Mais rien à se mettre sous la dent.En manque de réalisme, l'équipe du Sénégal peut nourrir de regret en se contentant d'un point Un résultat qui place le Sénégal dans une situation inconfortable.

Relégués à la 3e du groupe, derrière la RD Congo et le Soudan, les Lions devront impérativement rebondir lors de la 6e journée, avec le duel qui l'oppose ce mardi, au stade Abdoulaye Wade, à l'équipe des Eperviers du Togo. Un autre faux pas sera sans doute malvenu et risque de compliquer davantage la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.