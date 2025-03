Afrique Centrale: A Kinshasa, Greenpeace Afrique célèbre la Journée Internationale des Forêts sous le thème 'Ma forêt, mon avenir'

communiqué de presse

Face à l'urgence écologique, Greenpeace Afrique renforce son engagement aux côtés des communautés locales et des peuples autochtones pour la protection des forêts du Bassin du Congo.

À l'occasion de la Journée Internationale des Forêts, célébrée chaque 21 mars, l'organisation a marqué les esprits à Kinshasa avec un message clair : préserver ces forêts, c'est garantir l'avenir des populations qui en dépendent et du climat mondial.

Sous le thème "Ma forêt, mon avenir", cet événement a été l'occasion d'un véritable dialogue avec les acteurs de terrain, ceux qui vivent et protègent ces écosystèmes au quotidien. Greenpeace Afrique a réitéré sa détermination à soutenir leur combat contre la déforestation, l'exploitation industrielle abusive et l'accaparement des terres, en appelant à la création d'une Journée régionale dédiée au Bassin du Congo.

Un cri d'alarme et une vision d'avenir

Les militants de Greenpeace Afrique, aux côtés d'experts et de défenseurs de l'environnement, ont rappelé une réalité alarmante : la déforestation et l'exploitation industrielle menacent gravement le deuxième plus grand poumon vert de la planète. Mais loin du fatalisme, l'événement a porté un message de détermination et d'innovation. Ateliers interactifs, débats inspirants et rencontres avec des leaders environnementaux ont offert aux participants des outils concrets pour agir.

Une fresque murale, symbole d'un avenir à protéger

Au coeur de cette mobilisation, une fresque murale participative a vu le jour, réalisée par des artistes locaux, des militants de Greenpeace Afrique et des habitants de Kinshasa. Cette oeuvre collective, reflet des espoirs et des luttes des communautés forestières, met en lumière l'importance des forêts du Bassin du Congo et les menaces qui pèsent sur elles.

Plus qu'une simple oeuvre artistique, cette fresque est un puissant vecteur de sensibilisation et de mobilisation. Elle illustre les ravages de l'exploitation illégale du bois et de la déforestation, dont les conséquences se font sentir aussi bien sur le climat mondial que sur la survie des communautés locales. Elle incarne également un élan d'espoir et de résilience, symbolisant un avenir où ces écosystèmes sont préservés grâce à une gestion durable, inclusive et respectueuse des savoirs et des droits des peuples autochtones.

Vers une Journée du Bassin du Congo : un combat à amplifier

Dans la continuité de son engagement de longue date aux côtés des peuples autochtones et des communautés locales, Greenpeace Afrique a lancé un appel fort aux gouvernements et aux institutions internationales : il est temps de reconnaître officiellement l'importance stratégique du Bassin du Congo et de créer une Journée régionale dédiée à sa préservation.

"Le Bassin du Congo est bien plus qu'une simple forêt ; c'est un patrimoine mondial essentiel pour notre survie collective. En instaurant une journée régionale dédiée au Bassin du Congo, nous pouvons mobiliser davantage d'efforts pour protéger cet écosystème face aux pressions croissantes liées à l'exploitation industrielle et au changement climatique." insiste Bonaventure Bondo, responsable de la campagne Forêts chez Greenpeace Afrique.

Cette journée régionale permettrait de renforcer la concertation entre gouvernements, organisations environnementales et communautés locales, en mettant en place des politiques de gestion inclusives, durables et respectueuses des droits de ceux qui vivent en harmonie avec ces forêts depuis des générations.

L'enjeu majeur : Sensibiliser les communautés et mobiliser l'engagement citoyen

Au-delà des plaidoyers institutionnels, Greenpeace Afrique mise sur l'action locale et l'engagement citoyen pour préserver les forêts. Lors de l'événement, des ateliers interactifs ont permis d'explorer des solutions concrètes telles que le développement de l'agroforesterie, la promotion des énergies alternatives pour réduire la dépendance au bois et le renforcement des droits fonciers des populations autochtones.

Greenpeace Afrique réitère son engagement indéfectible en faveur de la protection durable des forêts africaines, tout en appelant toutes les parties prenantes - gouvernements locaux, organisations internationales, peuples autochtones et communautés locales - à s'unir pour agir. La création d'une Journée régionale dédiée au Bassin du Congo constituerait une étape décisive pour renforcer la prise de conscience collective et mobiliser les ressources financières et humaines indispensables à la sauvegarde de cet écosystème vital.