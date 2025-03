Gabon: L'appel de Mbil ba Ghétu à soutenir Oligui Nguema à Ndéndé

Ce Dimanche 23 mars a été marqué par la sortie officielle de cette association "Mbil ba ghétu" à Ndende. Une initiative qui coïncidait avec la date d'anniversaire de cette association qui existe depuis 2006 et qui compte aujourd'hui plus d'une centaine d'adhérentes, des femmes actives. Elle appelle à soutenir les actions du président de la transition et candidat à la présidentielle du 12 avril prochain.

Gysèle Itoumba, la fondatrice du mouvement et qui n'est plus à présenter dans la province de la Ngounié, notamment dans la Commune de Ndendé. C'est une femme aguerrie et expérimentée pour avoir occupé la fonction de Maire de cette Commune.

C'est elle qui a procédé à l'installation du bureau. Dans son discours aux femmes. Elle a annoncé son soutien inconditionnel au Président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain.

"2025 est une année électorale et l'association n'étant pas en marge de l'élection présidentielle du 12 Avril. Nous les femmes de Mbil ba Ghétu annonçons notre soutien au Président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema candidat à l'élection présidentielle.", a-t-elle lancé. "Nous allons toutes voter le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, le bâtisseur " a t-elle ajouté.

L'autonomisation des femmes, en l'occurrence, celles de la femme rurale, reste un sujet qui préoccupe les plus hautes instances de la République, et c'est pour trouver des solutions face à cette problématique que Gysèle Itoumba, femme politique, ancien maire de la Commune de Ndéndé, Présidente du Réseau des femmes élues locales d'Afrique, antenne Gabon et femmes cadre de la Ngounié a créé l'association " Mbil Ba Ghétu ", en langue ipunu," l'appel des femmes "pour venir en aide, non seulement à la jeune fille-mère, mais également pour favoriser l'essor des femmes pour qu'elles soient indépendantes des hommes.

Pour joindre l'acte à la parole, la fondatrice a remis quelques matelas et une enveloppe pour venir en aide, à quelques femmes en difficultés. L'association "Mbil Ba Ghétu" c'est aussi la solidarité et l'entraide. L'association est ouverte à toutes les femmes désireuses d'intégrer le mouvement.