Tunisie: Zoom sur Hazem Mastouri - Un chasseur de buts en action

L'international tunisien et attaquant de l'USM représente le profil du buteur adroit et racé longtemps recherché.

Le problème d'efficacité était l'un des handicaps majeurs de l'attaque de l'équipe de Tunisie qui l'a souvent empêchée de concrétiser sa domination et sa suprématie et de nous proposer des matches fertiles en buts. Parce qu'elle n'avait pas de vrais buteurs classiques qui sentent bien le jeu, qui savent prendre les espaces libres et qui ont les qualités de finisseurs.

Au point que, pas mal de fois, ce poste a été sacrifié au profit d'une attaque plate, sans fer de lance. Les balles arrêtées étaient prises comme solution pour compenser ce déficit et les buts marqués sur des ballons en mouvement étaient de plus en plus en rares.

Ce problème semble en voie de résolution avec la distinction d'un attaquant de race qui est parvenu à sortir des ténèbres du foot amateur et à s'imposer comme premier buteur du championnat professionnel. Hazem Mastouri, un pur produit de l'Astre Sportif de Degache (football amateur niveau 1), fait maintenant les beaux jours de l'Union Sportive de Monastir, co-leader du championnat avec l'Espérance. Appelé pour la première fois en sélection par l'entraîneur Kais Yâakoubi, Hazem Mastouri ne s'est pas contenté du statut de réserviste et a gagné rapidement ses galons de titulaire.

Difficile à contenir !

En le titularisant contre le Libéria, Sami Trabelsi a vu juste. Le but de la victoire en or est venu des pieds de l'avant-centre-- sur lequel il a misé-- dès la quatrième minute de jeu. Le fait d'avoir surgi de l'arrière, coupé au premier poteau et poussé le ballon hors de portée du gardien libérien a donné un petit aperçu du gros potentiel de cet attaquant de race. Plus que son gabarit intéressant

( 1m 91 ) qui lui permet d'être puissant dans les duels, c'est sa capacité à se faire oublier en se déplaçant beaucoup sur le terrain pour chercher les zones les plus vulnérables entre les lignes et prendre les espaces libres qui font de lui un attaquant difficile à contenir même par un marquage à la culotte.

L'équipe de Tunisie a, enfin, trouvé en Hazem Mastouri un renard de la surface de réparation qui peut Impacter fortement le jeu de son compartiment offensif. Face à l'équipe du Malawi, aujourd'hui, qui n'est pas venue pour se recroqueviller derrière tellement son match contre la Tunisie est celui de la dernière chance pour rester en course pour la qualification, Hazem Mastouri aura une belle opportunité pour faire parler de nouveau la poudre et confirmer l'ampleur de son talent de numéro 9 qui ne pardonne pas lorsqu'il est mis dans de bonnes situations de marquer.