Tunisie: « Yalla Fun » le 25 mars à l'IFT - Le rendez-vous de la créativité au pluriel

« Yalla fun » est un rendez-vous de la créativité au pluriel autour réunissant jeunes, associations et artistes, qui se déroulera le mardi 25 mars 2025 à partir de 21h à la Cour de l'Institut français de Tunis (IFT) dans le cadre de son programme ramadanesque « Layali Ramadan ».

La soirée débutera avec la pièce de théâtre des jeunes de l'association « ADO+ « intitulée « Oh chef ! » qui aborde avec humour la question des changements de comportement pour sortir de la mauvaise bouffe et adopter une alimentation saine. Cette nouvelle pièce, que l'association a déjà présenté dans quelques maisons de culture, a été réalisée avec le soutien de l'UNICEF, et s'intègre dans la stratégie nationale de sensibilisation à l'alimentation saine en Tunisie.

L'espace Khazna d'Art présentera ensuite son nouveau projet « Maqamat », qui fusionne les sonorités envoûtantes du oud et du chant oriental avec les rythmes hypnotiques de la musique électronique, proposant une expérience sonore inédite et captivante. Ce dialogue entre tradition et innovation vise à créer un pont musical entre le passé et le présent, en combinant les talents d'artistes de différents horizons.

La soirée sera clôturée au rythme de la danse urbaine avec les jeunes artistes de l'Espace Farah du quartier de Bhar Lazreg à la Marsa. L'Espace Farah, inauguré en 2023 et animé par l'Association Solidarité Laique Tunisie, s'emploie à favoriser le vivre-ensemble et le développement d'activités et projets socio-culturels, en impliquant les habitants du quartier et en développant des partenariats avec d'autres associations.