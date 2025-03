Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzri effectue une visite inopinée aux départements de la présidence du gouvernement

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a effectué ce lundi matin 24 mars 2025 une visite non annoncée dans plusieurs départements de la présidence du gouvernement. Selon un communiqué rendu public sur la page officielle de la présidence du gouvernement, cette visite a couvert des institutions clés telles que le Comité Général de la Fonction Publique, l'administration générale de la formation, l'administration générale des associations, le Comité du contrôle général des services publics, ainsi que la Direction Générale des Services Communs.

Au cours de cette visite, Sarra Zaafrani Zenzri a pu évaluer l'organisation et le rythme de travail au sein de ces structures. Elle a souligné l'importance de dynamiser les efforts et d'assurer une gestion optimale des projets et des programmes en cours. Elle a également insisté sur la nécessité d'accélérer le traitement des dossiers administratifs, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed, qui appelle à surmonter les obstacles pour mieux répondre aux attentes des citoyens et pour faire de l'administration tunisienne un moteur de l'économie nationale.

Sur un autre plan, Sarra Zaafrani Zenzri a mis l'accent sur la nécessité de moderniser le cadre législatif et administratif, en insistant sur l'urgente adoption de nouveaux textes législatifs et réglementaires pour remplacer ceux qui ont montré leur inefficacité. Elle a également prôné l'adoption de méthodes de gestion modernes et performantes, avec des programmes de travail bien définis et des échéanciers précis pour leur mise en oeuvre.

La cheffe du gouvernement a également insisté sur l'importance d'un suivi rigoureux des programmes et de la réduction des délais de traitement des dossiers administratifs afin de garantir leur efficacité. Le respect des principes de gouvernance, de transparence et d'intégrité reste essentiel pour améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et répondre à leurs attentes en matière de services administratifs de haute qualité.

Par ailleurs, en marge de cette visite, Sarra Zaafrani Zenzri s'est rendue au Diwan al-Ifta, où elle a rencontré le Mufti de la République tunisienne, Cheikh Hichem Ben Mahmoud. Lors de cet entretien, la cheffe du gouvernement a exprimé l'importance du rôle du Diwan al-Ifta dans la promotion des valeurs islamiques et dans le renforcement des principes de modération et de centrisme en Tunisie. Cette rencontre souligne l'engagement du gouvernement à soutenir les institutions religieuses qui œuvrent pour la stabilité et la cohésion sociale du pays.