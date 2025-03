Afrique: Eliminatoires Coupe du Monde 2026/Groupe H - Ce soir (22h00) à Rades Tunisie-Malawi - Gagner et séduire

Si contre le Liberia, le premier objectif était les trois points, contre le Malawi, ce soir, Aymen Dahmen et ses partenaires sont tenus de nous offrir une autre victoire plus convaincante.

Certes, sur un seul match, c'est trop tôt pour Sami Trabelsi de convaincre les sceptiques et prouver que la décision de le nommer comme nouveau sélectionneur était un bon choix qui ne tardera pas à donner ses résultats. Surtout que Sami Trabelsi n'avait pas figuré dans le premier plan du nouveau Bureau fédéral.

Mais le fait d'avoir réussi le premier examen et d'être rentré de Monrovia (dans un contexte difficile face à un adversaire assez coriace en attaque), avec trois importants points dans cette phase éliminatoire de la Coupe du monde, a permis à Trabelsi de donner des premiers indices rassurants. Appartenant à l'ancienne école de techniciens conservateurs réputés pour leur pragmatisme, Sami Trabelsi a montré, sans trahir ses principes de jeu, qu'il a évolué. Ce n'est plus, à priori, le sélectionneur rigide et distant avec ses joueurs des années 2011- 2013, mais un coach devenu plus proche de son groupe, plus ouvert, commençant ainsi sa mission par faire revenir la bonne ambiance dans les séances d'entraînement.

On a vu dans le match contre le Liberia une équipe généreuse, solidaire, accrocheuse et unie autour d'un seul objectif : gagner et rentrer avec les trois points du bonheur. Le retour de ce climat sain dans le groupe est le premier défi gagné pour Sami Trabelsi.

Réaliste et intelligent

Sur le terrain, son impact technique a été perceptible. Pas de précipitation, pas de folie pour rompre d'un seul coup avec un schéma de jeu réaliste quand le résultat est une priorité. Créer une nouvelle identité de jeu, ça demande du temps, une longue période d'apprentissage et de rodage.

Ce n'est pas le moment de s'attaquer à ce challenge au risque de passer à côté de l'objectif sacré : la qualification au Mondial avec cette grande bouffée d'oxygène pour notre football qui a besoin de sortir de sa crise financière après en avoir fini avec la période transitoire de la tutelle de la Fifa. En termes d'effectif retenu contre le Liberia et le Malawi, Sami Trabelsi n'a pas fait des choix qui ont surpris. Dans la composition du onze rentrant dans le première rencontre contre les libériens, il n'a pas été également « révolutionnaire». Fidèle à son 4-2- 3-1, avec, en l'absence de Elyes Skhiri, Anis Ben Slimane reculé d'un cran pour évoluer comme deuxième demi de récupération avec Aissa Laidouni ( fixé dans le rôle de sentinelle), il a cherché l'équilibre dans son dispositif et n'a pas fait de la possession du ballon la clé de voûte de son système.

Juste quelques retouches tactiques avec plus de rapidité dans la relance, plus d'intensité dans le jeu et plus de présence dans la surface adverse. Avec une touche notable dans le travail offensif en optant pour un attaquant de pointe qui répond aux standards de l'avant-centre classique dont l'impact sur le résultat a été immense. Hamza Mastouri a été, dans la formation contre le Liberia, avec son but d'entrée, le détail qui a fait la différence. Ça n'a pas été sans risques, ça nous a donné quelques frayeurs mais l'équipe de Tunisie est sortie en fin de compte victorieuse d'un débat qu'elle n'a pas dominé de bout en bout mais qu'elle a su bien gérer.

Le réalisme du football tunisien a de nouveau prévalu avec les mêmes principes de jeu mais avec un coaching différent. Ce soir à Radès, contre cette équipe du Malawi qui est encore sous le choc d'avoir été battue à domicile par la Namibie, Sami Trabelsi et sa bande essaieront de conforter leur succès à Monrovia en empochant trois nouveaux points avec le même panache, la même pugnacité, le même brio. On leur demandera, cette fois, un football plus offensif et plus spectaculaire. On joue devant le public tunisien, raison de plus pour demander que les équipiers de Mejbri évoluent avec plus d'impact et gagneront avec plus de conviction et sur un score rassurant. Avec la manière aussi. Rien ne les empêche de le faire. L'ossature de l'équipe ne devrait pas changer.

Classement du Groupe H Pts

1.Tunisie 13

2.Namibie 11

3.Liberia 7

4. Malaw 6

5.Guinée Equatoriale 6

6.Sao Tomé-et-Principe 0